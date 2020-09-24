中美角力持續+國慶前資金觀望 滬指半日震盪跌1.5%

隔夜美股大跌，加上中美摩擦持續升級，且國慶假期前資金觀望情緒濃，滬指今早低開低走，維持弱勢震盪，滬指半日跌1.5%，深成指、創業板指大跌約2% 。北向資金早盤巨額流出，淨賣出超90億元（人民幣，下同）。

A股三大指數今日低開，之後持續走弱，截至午間收盤，滬指收報3231.79點，跌1.46%；深證成指報123859.0點，跌1.92%。創業板指跌2.12%，收報2544.78點。

滬深兩市半日成交4306億元，其中滬市成交1592億元，深市成交2714億元。北向資金淨流出91億元，其中，滬股通淨流出43.89億元，深股通淨流出47.83億元。

從盤面上看，行業板塊多數下跌，電子、國防軍工、酒店餐飲、家電等跌幅居前，僅農業種植板塊上漲。

外圍不確定性多 避險情緒升溫

天風證券認為，國慶假期前恐難有賺錢效應。從外圍環境來看，不確定因素多，疫情二次爆發，歐美股市面臨調整，美國大選臨近避險情緒升溫。從國內環境來看，經濟持續復甦，流動性邊際收緊，利率較高，科技、醫藥、消費三大發動機處於高位；順周期機械、建材、化工等板塊的龍頭標的估值不低，非龍頭品種的啟動需要牛市氛圍。短期看好順周期、相對低估值的金融、地產、汽車，長期仍然看好醫藥、科技。

萬和證券表示，當前A股結構性行情明顯，順周期板塊獲得市場關注，科技股受中美關係及高估值影響，有一定的回調空間。短期來看中美關係仍是影響A股市場情緒的重要因素。美國大選進入大白熱化階段，特朗普針對中國科技公司頻出手，這導致中美關係的惡化及中美摩擦的升級，或會持續至美國大選落幕，在此期間海外形勢的變化對市場情緒的影響將始終存在。

此外，國慶長假日益臨近，由於本次今年國內外形勢不確定性較多，資金更多傾向於「持幣過節」，節前市場觀望情緒較濃，量能持續收縮，當前市場仍將以震盪為主。

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責任編輯：蒯宇澄