【新冠疫苗】巴西志願者試中國科興疫苗！94.7%無副作用

▲ 巴西志願者試中國科興疫苗！94.7%無副作用

巴西聖保羅州長多利亞（João Doria）23日表示，北京科興生物製品公司與聖保羅布坦坦研究所合作研發的新冠肺炎疫苗CoronaVac，94.7%參加試驗的志願者沒有不良反應。他說，這些結果證明CoronaVac具有安全性，同時也是世衛承認、目前全球研發進展較快的抵抗新冠肺炎疫苗之一。

根據聖保羅州政府公布的數據，北京科興生物製品公司對中國5萬27名志願者測試疫苗安全性，5.36%的參與者出現低級不良反應，包括注射部位輕度疼痛（3.08%），疲勞（1.53%）和中度發燒（0.21%）。

中國只進行第1和第2階段試驗，9月開始對552名3至17歲志願者和422名60歲以上老年人注射疫苗，其中老年人的免疫反應在98%到99%之間。巴西正在進行第3階段人體試驗，9000名志願衛生專業人員中，已有5584人接受劑量，到目前為止沒有出現影響志願受試者健康的嚴重不良反應。

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布坦坦研究所（Instituto Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）表示，巴西國家衛生監測局（Anvisa）已批准將試驗擴大到全國1.3萬名志願者，包括老年人和兒童等高危險群。科興生物製品公司南美洲代表23日出席記者會表示，將在未來1、2個月公布第3階段試驗的最終結果。

柯瓦斯表示，除沒嚴重不良反應外，有關疫苗的療效只有在巴西進行的第3階段試驗完成後才能得到證實。多利亞還表示，只要國家衛生監測局批准，預計12月下旬即可開始對醫護人員進行預防接種。多利亞重申，民眾接種疫苗將持續到2021年2月，而與科興生物製品公司的協定劑量將足以為聖保羅州4400萬民眾接種疫苗。

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根據協定，北京科興公司將在12月31日以前向聖保羅州提供4500萬初始劑量，之後再由布坦坦研究所在2月底以前生產6000萬劑。這些劑量將足以為所有聖保羅州民接種疫苗。此外，聖保羅州政府也與巴西衛生部展開交涉，讓聯邦政府再購買4000萬劑疫苗，以便為其他州的巴西人接種疫苗。

多利亞也希望英國牛津大學（Oxford）和英國藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）合作研發的ChAdOx1nCoV-19實驗疫苗和其他疫苗能夠研發成功，讓聯邦政府可以在最短的時間內為所有巴西人接種疫苗。

牛津疫苗從6月開始在巴西展開第3階段人體試驗。除了牛津疫苗和北京科興CoronaVac外，德國BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）藥廠合作的mRNA基因疫苗BNT162，也在巴西進行第3階段人體試驗。

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責任編輯：游昊雲

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