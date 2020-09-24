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台北清晨驚現戰機 網民呼「打過來了？」真相是這樣的

國情動向 12:32 2020/09/24

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台北清晨驚現戰機 網民呼「打過來了？」真相是這樣的（資料圖片）

兩岸關係乘中美關係惡化而高度緊張，解放軍戰機連日在台海高強度演練，引起台灣島內關注。台灣傳媒報道，台北市周四（24日）清晨上空更突然出現多架戰機，劃破長空呼嘯而過。戰機引擎轟鳴聲音令不少民眾都察覺異常，有網民更「以為兩岸真的開戰了」。但據悉，這批戰機實際上是台軍為雙十慶典做準備而出動，台北人是虛驚一場。

台灣中時新聞網報道，台灣網絡論壇被連串「戰機文」洗版，稱大台北市區周四早上6、7時左右，出現大批戰機「高速掠過」、「總統府上空戰機呼嘯而過好幾趟」、「大安區飛過戰機！！」

報道稱，網民留言「對！超級大聲！而且有兩波」、「超恐怖」、「嚇死人」、「有夠大聲！直接被吵醒」。有網民甚至問「打過來了？」、「兩岸真的開戰了？」更有人指「大陸如果要打台灣，第一個就是打台北」。

美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次

不過，有人在Facebook發佈消息，交代了台軍在台灣雙十慶典前準備日程，指出台軍今天舉行半兵力預演，會安排機隊在總統府上空飛過。

中時報道則指，台軍幻影戰機等部分表演機，為預演舉行路線勘查，所以並非特殊狀況，民眾不必擔心；後續還有CH-47直升機1架、AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機2架、F-16戰鬥機3架、台軍飛行表演隊雷虎小組AT-3 3架飛過台北上空。

解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

美國近期兩度安排高級官員訪問台灣，並據報向大規模對台軍售開綠燈，大陸方面予以反制。台媒稱，解放軍飛機7日6度現身台灣一帶空域，上周末更有近20架機群帶彈飛越台海「中線」。

北京表示，台灣屬中國一部分，台灣海峽「中線」並不存在，解放軍在台海實戰化演練，是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整的必要行動。

台媒：台軍2戰機升空 遭解放軍6機包圍（有片）

胡錫進促美台停勾連 否則解放軍行動必大幅升級

美國海軍前副部長：11月3日是大陸攻台最好時機

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責任編輯：連兆鋒

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