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【中澳緊張】環球時報：中國禁止澳洲兩名「反華學者」入境

國情動向 13:07 2020/09/24

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中國及澳洲關係緊張升級，官方《環球時報》周四（24日）報道，依據《中華人民共和國出入境管理法》，澳洲「反華學者」漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）已被禁止入境。此前，澳洲以國家安全為由，吊銷兩名中國學者簽證。

左圖為漢密爾頓（Clive Hamilton）；右圖是周安瀾（Alexander Joske）

《環球時報》報道指稱，澳洲查爾斯史都華大學公共倫理學學者漢密爾頓，在2017年以來多次發表書籍、報告，污衊中國通過公開信息及黑客手段竊取情報，對澳洲、美國等西方國家進行所謂「影響、滲透」。

報道又稱，漢密爾頓出書炒作中國對澳洲「影響、滲透」問題，鼓吹美國和西方應採取有效措施強力「回推」，指其觀點極端荒謬，內容捕風捉影，多次被退稿。

至於周安瀾任職的ASPI，《環球時報》形容為澳洲反華輿論「旗手」，熱衷炮製反華議題；周安瀾2018年加入該機構以來，頻頻發文污衊中國高校對外合作是為「軍事目的」，夥同澳記者炒作「『中國間諜』王立強案」。

報道指出，周安瀾2018年發布報告，稱中國在美、英、澳等國的數千名研究人員都是由軍方派遣，借交流合作之名「攫取西方最先進技術」；其去年另一份報告，發布所謂「中國涉國防院校索引」，污衊中國高校參與「軍民融合」戰略，趁與澳洲大學和科研機構合作，對澳「網絡攻擊」、「竊取尖端武器機密」。

澳洲早前撤銷兩中國學者簽證

澳洲正調查中共涉嫌利用新南威爾士州工黨議員莫索曼、滲透當地議會。澳洲傳媒本月報道，被澳洲當局調查的包括中新社澳洲分社社長陶社蘭、中國國際廣播電台悉尼分社社長李大勇，以及兩名中國學者，分別是著名評論員陳弘、著名澳洲問題研究學者李建軍。陳弘及李建軍的簽證被撤銷；陶社蘭、李大勇及另兩名記者據報已離開澳洲。

中澳外交危機持續升級，此前，中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔記者成蕾，涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動被查，中國並對兩名澳洲記者展開調查。該兩名記者被中國國安人員問話後，緊急撤離中國。

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責任編輯：林佩怡

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