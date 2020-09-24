【螞蟻集團】Alipay+概念曝光 謀推全球電子錢包互通

▲ 【螞蟻集團】Alipay+概念曝光 推全球電子錢包互通

中美科技戰無阻中國科技應用創新，螞蟻集團董事長井賢棟在今天舉行的外灘大會論壇上，預測金融科技帶給未來的變化，當中首度曝光Alipay+概念，並表示螞蟻已於今年推出Alipay+解決方案。

井賢棟是在預測未來全球化趨勢時透露這一情況的，他表示，未來的全球化，一定會圍繞三個關鍵詞：

開放

數字化

普惠

「基於此，螞蟻今年推出了Alipay+解決方案，邀請全球合作夥伴共同建設、共同服務」，他說。

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井賢棟提到的Alipay+，是指幫助全球商戶和電子錢包用戶之間實現互通連接，從而讓商家得到更多全球商機、讓消費者無論身在何處都可以享受本地化的生活和服務。

井賢棟以澳門老字號「晃記餅家」的新故事舉例，這家百年老家正藉助Alipay+的支持，一次性連接支付寶、AlipayHK和韓國錢包kakaopay，從而獲得更多客流。

澳門晃記餅家成Alipay+試點

韓國用戶使用自己的電子錢包，可以像在本國一樣，用韓語操作，以韓元支付，而店鋪則可以實時看到澳門幣的支付結果。現在，澳門已經有兩萬多家商戶可以像「晃記餅家」一樣毫無障礙地以移動支付和更多外國人做生意。

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他說，希望Alipay+可以幫助世界的每一個人，每一個商家，無論在世界的哪個角落，都可以輕鬆實現全球收，全球付，全球匯。

目前支付寶一面為超過200個國家和地區的海外商家和用戶提供在線收付款服務，一面又在全球超過56個國家和地區為多國消費者提供境外線下支付，推動實現「一部手機游遍全球」。來自中國的暖科技，正連接起更多全球電子錢包的用戶和當地商戶，助力當地經濟復甦。

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責任編輯：鄧國強

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