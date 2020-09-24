「十四五」如何化危為機？發改委專家提關鍵兩點

對於「十四五」（2021至2025年五年規劃）時期中國如何化危為機，國家發改委宏觀經濟研究院院長王昌林提出關鍵兩點，供給側方面，堅持供給側結構性改革這個戰略方向，疏通國內經濟大循環的堵點；需求側方面，要堅決扭住擴大內需這個戰略基點，加快構建完整內需體系。

加快構建完整的內需體系

《人民日報》今日發布對王昌林的訪談稱，在需求側，要將超大規模市場這個優勢發揮出來，就要構建完整的內需體系，這就要求針對不同類型主體的需求，打通阻礙其需求潛力激發的痛點和堵點。

具體而言，既要深化收入分配體制改革，穩步提高居民收入，擴大中等收入群體，著力擴大消費需求；也要打造市場化、法治化、國際化營商環境，形成長期穩定發展預期，鼓勵企業增加投資；更要用好積極財政政策，提升財政資金使用效率，努力發揮政府投資「四兩撥千斤」作用。

他指，在供給側，疫情衝擊並沒有改變供需關係中矛盾的主要方面在供給側的事實。「十四五」期間，要發揮中國完備工業體系的優勢，穩定製造業發展，增強產業鏈供應鏈穩定性，加快突破關鍵核心技術，發展壯大新動能。

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談及當前中國經濟表現，王昌林指出，雖然經濟運行呈現出許多積極跡象，但這些變化多為恢復性增長，部分指標增速仍低於上年同期水平，一些指標的累計增速仍處於下降區間。加上國際環境複雜嚴峻，國內長期積累的結構性矛盾還比較突出，經濟恢復過程中的不平衡態勢仍比較明顯。

指經濟仍處恢復性增長 疫情對市場主體衝擊大

他指，疫情對市場主體產生較大衝擊，其中服務業所受影響最大。隨著生產的回升和居民消費的增加，8月份服務業生產指數增長4%，增速比上月加快0.5個百分點，呈現加快恢復的態勢，但目前仍未恢復到正常水平，不少企業資金鏈壓力仍然較大。從製造業看，受近年來成本上升、經貿摩擦等影響，部分企業出現經營困難，再疊加此次疫情的衝擊，不少企業面臨的壓力進一步加大，資金緊張的問題比較突出。

王昌林認為，下一步，要切實落實好前期出台的紓困惠企政策，增強宏觀政策的針對性、時效性，確保各項措施直接惠及市場主體。繼續實施減稅降費、減租降息政策，發展普惠金融，有效緩解企業特別是中小微企業融資難、融資貴問題。

同時，針對全球需求萎縮的情況，要通過加大信貸支持、提高企業穩崗補貼、支持出口轉內銷等措施，加大穩外貿的力度。通過穩住市場主體，來穩定就業、穩定收入、穩定消費，形成國民經濟運行的良性循環。

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（十九屆五中全會）將於下月召開，將研究制定第十四個五年（2021-2025年）規劃，投行瑞銀發表報告稱，面對更具挑戰性的外部環境以及潛在增長放緩，預計新的五年計劃將不再強調、甚至降低GDP增長目標，並聚焦以「雙循環」為主題促進內需及結構改革。

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責任編輯：蒯宇澄

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