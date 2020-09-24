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【中美角力】中國研究員涉竊取商業機密案 獲美國撤控

國情動向 13:34 2020/09/24

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中美關係緊張，美國近期針對中國研究員提起連串訴訟，但有案件竟獲撤控，被指是對美國司法部的打擊。美媒報道，美國檢方近日撤銷對弗吉尼亞大學（University of Virginia）的中國訪問學者胡海洲（Haizhou Hu，譯音），涉嫌竊取商業機密的刑事指控，胡現已回到中國。

胡海洲上月在芝加哥被捕。據美國聯邦調查局（FBI），胡海洲還在北京航空航天大學下屬一家軍方資助的實驗室工作，研究的領域是水下機器人。檢方指控他涉嫌從弗吉尼亞大學導師，竊取開發了20年的專有軟體代碼。但弗吉尼亞大學承認，胡獲得訪問部分資料的授權。檢方周日（20日）提交撤訴動議，法院周一（21日）批准。

校方證獲訪問權限 導師：不正當獲取

《華爾街日報》報道，弗吉尼亞大學代表周（22日）聲明稱，該校繼續調查這名前研究學者在試圖離開美國時，未經授權持有大學文件的情況，指胡海洲沒有權限獲取或帶走上述文件，而且他多次被拒絕獲取這些文件。而大學已確定，胡可訪問的一個電腦系統包含「不足以構成違法行為的權限設置」，該校正審查系統數據訪問和權限標準。胡在弗吉尼亞大學的導師董海波（Haibo Dong，譯音）則重申，認為胡海洲是不正當地獲取他的代碼，但不確定其是否屬於違法。

胡海洲在芝加哥的律師James Tunick表示，胡使用大學提供的登錄密碼，其電腦所有的文檔都是有權獲取，他並不知曉很多文件的內容或實質，因為有關文件是在一個更大的文件夾下，他某些研究需要訪問這個文件夾並複製內容。其當事人強烈認為被董出賣。

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據FBI日前提交的書面證詞稱，胡海洲上月25日試圖離開美國時，在芝加哥接受海關邊境保護局詢問，他承認其電腦上有代碼，如果導師得知會不高興。但一名FBI探員接受Tunick交叉詢問時承認，調查人員不知胡的電腦中怎麼會有這些代碼，也沒有證據表明他竊取了任何證件，或使用其他不正當手段訪問這些資訊。

隨後，調查人員檢查該校一部曾死機的電腦後，檢方撤案。因對於被指竊取的部分文件，胡海洲是獲得訪問權限。

美媒：事件打擊美國司法部

事實上，要證明胡海洲竊取商業機密，檢方需證明被告無權獲得這些資訊，還要證明資訊所有者對資訊作出安全保護，以確保資訊不會未經授權洩露。

《華爾街日報》指出，上述案件撤控，對美國司法部來說是個打擊。美國司法部最近針對在美學習的、與中國軍方有關聯的中國研究人員，提起連串訴訟。FBI探員今夏對數十名研究人員問話，最終逮捕至少6名科學家，指控他們隱瞞與中國軍方的關係，或從事其他被指不當的行為。而檢方某程度以研究人員準備登機前給予的回答為依據，匆匆提起訴訟。

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責任編輯：林佩怡

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