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Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償

經濟脈搏 14:41 2020/09/24

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【中美貿易戰】Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償

中美貿易戰波瀾在起。特斯拉（Tesla）入稟控告美國特朗普政府，指華府在中美貿易戰中，對中國加徵關稅「武斷」、「濫權」，要求法院裁定關稅非法。歐美多家大型車廠亦彷效Tesla做法，就已支付關稅向特朗普政府索償。

英國《衛報》報道，Tesla、福特（Ford）、平治（Mercedes-Benz）、富豪（Volvo）本周入稟紐約美國國際貿易法庭，針對美國貿易代表辦公室去年向中國汽車零件加徵25%關稅一事，提出訴訟。

Tesla在入稟狀中指控，特朗普政府對中國「任意、反覆無常，並濫用決策權力地」（arbitrary, capricious, and an abuse of discretion）加徵關稅，要求包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）答辯。

美國貿易代表辦公室去年否決Tesla申請豁免，向公司從中國進口、用於Model 3電動汽車的電腦和顯示屏徵收關稅。Tesla向法庭表示，公司因此受到損失，並要求特朗普政府「連同利息」退還公司已支付關稅。

WTO判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解

平治亦在入稟狀中指控，特朗普政府「史無前例、不受拘束、沒有限制地」（unprecedented, unbounded, and unlimited）策動貿易戰，牽涉5,000億美元中國貨品。平治質疑，美國法律並未賦予當局權力，無限期和不惜手段地從事大規模貿易戰。

特朗普政府向中國貨品大徵關稅，試圖驅使製造商從中國轉移供應鏈，並降低美國對華貿易逆差。儘管中美貿易戰第一階段在今年初簽署，雙方同意暫停進一步加徵關稅，美國對2,500億美元中國貨所徵25%關稅未有解除。

中國是全球最大汽車市場，並是不少車廠的主要增長引擎。Tesla專門生產電動汽車下，公司近年積極投資中國，期望迎合中國政府降低碳排放大計並從中獲益。

WTO裁決美國對華加關稅非法 一文看懂前因後果

美財長：美企若在華不獲公平競爭 中美貿易或脫鈎

美媒：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

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責任編輯：連兆鋒

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