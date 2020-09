▲ 【中美貿易戰】Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償

中美貿易戰波瀾在起。特斯拉(Tesla)入稟控告美國特朗普政府,指華府在中美貿易戰中,對中國加徵關稅「武斷」、「濫權」,要求法院裁定關稅非法。歐美多家大型車廠亦彷效Tesla做法,就已支付關稅向特朗普政府索償。

英國《衛報》報道,Tesla、福特(Ford)、平治(Mercedes-Benz)、富豪(Volvo)本周入稟紐約美國國際貿易法庭,針對美國貿易代表辦公室去年向中國汽車零件加徵25%關稅一事,提出訴訟。

Tesla在入稟狀中指控,特朗普政府對中國「任意、反覆無常,並濫用決策權力地」(arbitrary, capricious, and an abuse of discretion)加徵關稅,要求包括美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)答辯。

美國貿易代表辦公室去年否決Tesla申請豁免,向公司從中國進口、用於Model 3電動汽車的電腦和顯示屏徵收關稅。Tesla向法庭表示,公司因此受到損失,並要求特朗普政府「連同利息」退還公司已支付關稅。

平治亦在入稟狀中指控,特朗普政府「史無前例、不受拘束、沒有限制地」(unprecedented, unbounded, and unlimited)策動貿易戰,牽涉5,000億美元中國貨品。平治質疑,美國法律並未賦予當局權力,無限期和不惜手段地從事大規模貿易戰。

特朗普政府向中國貨品大徵關稅,試圖驅使製造商從中國轉移供應鏈,並降低美國對華貿易逆差。儘管中美貿易戰第一階段在今年初簽署,雙方同意暫停進一步加徵關稅,美國對2,500億美元中國貨所徵25%關稅未有解除。

中國是全球最大汽車市場,並是不少車廠的主要增長引擎。Tesla專門生產電動汽車下,公司近年積極投資中國,期望迎合中國政府降低碳排放大計並從中獲益。

責任編輯:連兆鋒