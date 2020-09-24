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【TikTok賣盤】中美對國安問題均存疑 賣盤結果再度撲朔

國情動向 15:24 2020/09/24

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TikTok賣盤結果未明，白宮內據報對此宗交易有分歧。知情人士透露，由於國安疑慮未除，美國司法部長巴爾（William Barr）及其他國家安全官員尚未同意這項交易案，以財政部長姆欽（Steven Mnuchin）為首的官員則是支持態度。

據彭博社報道，知情人士透露，至於甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）共同持有TikTok股份的這單交易，巴爾和其他美國國家安全官員尚未批准，他們認為交易方案仍有國家安全風險。而財長姆欽則領導一些官員支持此宗交易。

事實上，至於國安問題，不僅白宮內有反對意見，中國方面也給予關注。官媒新華社昨（23日）發表評論稱，在美國「一些政客強迫下」，美國相關企業日前稱與TikTok達成「所謂協議」。這起脅迫交易的最終結果尚未確定，但美方肆意施行經濟霸淩、不擇手段牟取私利的「現代海盜」邏輯，已經清楚展現在世人面前。

評論提到，美方的「海盜邏輯」是：只要打著「國家安全」的幌子，就可以對圍獵目標進行「百般脅迫」。相關美企和TikTok達成「所謂協議」後，美國「少數政客」指「美國公司必須完全掌握TikTok，否則將拒絕批准協議」，正是「海盜邏輯的典型表現」。

評論表示，這項交易「絕不是純粹的商業合作」。TikTok和相關美企達成的協議，必須保證「不損害中國的國家安全、國家利益」和中國企業長遠發展，對于美方可能的設陷阱、帶節奏、步步緊逼之處，人們應提高警惕。

外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上重申，中方敦促美方尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，為外國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的營商環境。中方支持相關企業拿起法律武器維護自身的正當權益，也將繼續採取一些必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

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責任編輯：尹航

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