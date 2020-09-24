【台海局勢】胡錫進：若美國在台部署軍隊 勢必打響戰爭

中美在台海局勢問題上角力持續。大陸官方《環球時報》總編輯胡錫進警告，若美國在台灣部署軍隊，解放軍勢必採取軍事行動，打響「解放台灣」的戰爭。

▲ 胡錫進促美台放棄美軍在台部署的任何幻想，因為「那一定意味著戰爭」。

美國陸軍最新一期《軍事評論雙月刊》，以「中國武力犯台」為主題作系列文章，其中一篇由美軍陸戰隊上尉撰寫的文章，呼籲美國考慮重新在台部署地面部隊；另一篇文章則提出美軍在台部署4個師和重裝備，引起關注。

胡錫進今日（24日）在微博發文，警告美台雙方必須放棄美軍重新在台部署的任何幻想，「因為那一定意味著戰爭」。

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他指出，大陸的《反分裂國家法》對採取軍事手段解決台灣問題給出3個條件，包括發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，以及和平統一的可能性完全喪失，而美國重新在台灣部署軍隊，已符合這兩個條件。他相信，屆時解放軍勢必採取軍事行動，打響「解放台灣」的戰爭。

若美台勾連上升 解放軍機將飛越台灣

他稱，美國現在想把台海變成阻止中國崛起的主陣地，警告民進黨當局不要昏頭，「不要以為美國的支持與庇護是他們肆意分裂中國而不受懲罰的保險箱」。

胡錫進又提到，解放軍戰機近日大規模越過所謂「海峽中線」，清晰畫出美台不得進一步提升勾連的紅線。他透露，解放軍戰機離台灣海岸線只剩下幾十秒航程的距離，離台灣本島上空只剩一步之遙。他稱，《環時》已多次預測解放軍戰機將飛越台灣島，若美台勾連繼續上升，「這一幕一定會發生」。

台海局勢持續緊張，台灣的外交部長吳釗燮日前接受美媒訪問，指解放軍機越過海峽中線，「格外令人不安」，強調中線的存在是為維護台海的和平與穩定，北京卻違反這一現狀。他又稱，台灣期盼美國能持續對台軍售，但若與大陸發生衝突，不會依靠美國干預。他說，台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係。

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責任編輯：林佩怡

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