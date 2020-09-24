【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大

▲ 【美國大選2020 中美角力】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大

2020年11月3日美國大選還有不到6周就要舉行，美國現任總統特朗普加緊打中國牌，在聯合國大會7分鐘演講之中11次提到中國，以攻擊中國為大選造勢。特朗普對手拜登近期也沒有示弱，談到中國時亦予以大肆抨擊。但與特朗普不同的是，拜登很可能在國際社會，打造比特朗普更連貫的對抗中國策略。《紐約時報》引述中國專家分析認為，假如拜登當選美國總統，他或會比特朗普為中國造成更大損失。

特朗普在上屆美國大選打中國牌上位，紐時稱，特朗普現時再次讓中國成為競選主要元素。特朗普多次聲稱，在涉及中國的事務上，自己候選人中強硬的一個；他已對中國發起一場巨大的貿易戰、將矛頭對準中國科技行業，並多次將新冠肺炎疫情歸咎中國。

但與此同時，特朗普也疏遠了多國領導人，並不時表現出他所講的國家安全顧慮，可以與商業利益交換。正如他一度表示祝福中國程式TikTok與美企甲骨文交易一樣，只是事後又再次一貫地反口覆舌。

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「川建國」：美國優先實際是中國機遇

紐時提及，在中國鷹派陣營中，特朗普就有「川建國」之稱（川指特朗普另一譯名川普）。這稱呼語帶雙關，因為中國有意見認為特朗普「美國優先」主張，實際上是為中國復興上位製造機會。

儘管中國內部已意識到，美國民主、共和兩黨都希望遏制中國，今屆美國大選無論誰人獲勝，中國都很可能面臨美國更嚴酷政治環境，但不少專家相信，拜登可能比特朗普為中國帶來更大挑戰。人民大學國際關係學院副教授成曉河稱：「拜登會讓強硬路線更有效。他可能採取更精密的、多方協調的戰術來對付中國。」

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拜登競選對華大變臉 北京憂非虛張聲勢

拜登在從政生涯中多次訪華，中國國家主席習近平曾稱他為「老朋友」，但拜登競選期間對中國的措辭出現巨大變化。拜登在民主黨初選辯論中點名批評習近平，近期又揚言當選後會與達賴喇嘛會面，這是特朗普未有做過的事情。

紐時稱，中方雖已習慣美國總統候選人競選期間的抨擊，然而，北京擔心拜登不只是虛張聲勢，如果他真的當選，可能會在人權問題上比特朗普更有力地「懲罰」中國。拜登承諾要制定新的國際貿易協定，抗衡中國經濟影響力，北京還擔心，拜登可能會在全球範圍內更加捍衛民主價值觀，從而孤立或遏制中國。

人民大學國際關係教授時殷弘直言：「我不會幻想拜登會更好。」他表示，拜登可能會感到壓力，要求他對中國採取更強硬的行動，從而增加發生軍事對抗的風險，這是特朗普一直反對的。

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拜登特朗普都是麻煩 中美已回不到過去

文章續稱，在北京看來，特朗普的交易性策略，某種程度上是有利於中國的；特朗普領導下的美國更陷入混亂和分裂，形象大幅下幅，中方亦能就此獲益，並使得宣傳機構得以強調中國體制控疫優勢。

當然，特朗普假如連任，中方仍要繼續忍受他不合常理出牌、有機會不放過、極限施壓的鬥爭模式。紐時亦注意到，「兩邊都是麻煩」的觀點在中國網絡流行起來，看不出特朗普還是拜登得到更多支持。 復旦大學美國研究中心教授韋宗友坦言，美國整個大環境都對中國很苛刻，甚至是不友好。「每個人都能清楚地看到，中美關係不會回到過去了。」

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責任編輯：連兆鋒