上海推官方新計程車平台 分食美團滴滴叫車市場

上海市第一個由官方行業主管部門聯合市場開發的計程車統一平台「申程出行」將上線，其中「一鍵叫車」服務將解決叫車難的問題，可能分食滴滴、美團 （03690） 等業者主導的網絡叫車市場。

澎湃新聞報道，由上海市政府主導，聯合上汽集團共同建立的上海市計程車統一平台「申程出行」28日正式上線。上海所有計程車公司都加入平台，應用程式增設了線上線下「一鍵叫車」功能，方便不太會使用智慧手機的老年人搭車。

内地網絡叫車平台行之有年，打著「共享經濟」名號，許多業餘司機加入，在平台早期補貼政策下，原本專職的計程車司機生意大受影響，其中不少司機為了生意也加入滴滴打車等平台。不過，官方整治網絡叫車服務平台的行動始終不斷。雖然網絡叫車帶來一定便利，但民眾在路上要隨手招到計程車已越來越困難，不會使用智能手機的老人更弱勢。

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在雨天叫車不易時，一些網絡叫車平台甚至推出「加價叫車」服務，民眾不加錢將難以叫到車。此外，一些司機透過叫車平台看到里程數短也不願接單。而「申程出行」推出的一鍵叫車服務，不用像現行的滴滴等平台，必須先輸入上下車地點，而是可以先叫車，乘客上車後再與司機溝通目的地，回到計程車最初的本意。

目前已有一萬多名計程車司機完成「申程出行」平台的線上註冊。上海市道路運輸管理局客運處處長徐偉表示，未來這個平台還會透過智慧技術，解決傳統計程車的3大難題：如廁難、吃飯難和新能源車的充電難。

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責任編輯：游昊雲

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