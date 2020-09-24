【內循環】中國低收入家庭「手緊」不願多花錢 促消費仍需發力

中國經濟正從新冠肺炎疫情中恢復，消費數據反彈，奢侈品消費強勁，表現好過必需品。分析指出，消費復甦不平衡的主要原因，是低收入家庭格外謹慎，寧願緊握現金也不願多花錢。

如果消費持續疲弱，或令減少依賴海外市場、轉向內循環為主經濟模式，面臨更複雜局面。

▲ 奢侈品消費引領中國零售復甦，但低收入家庭花錢仍謹慎。

外電報道，中國工廠反彈的速度相對較快，但消費者信心僅緩步回升。今年8月，社會消費品零售總額增速年內首次由負轉正，按年增長0.5%。但1-8月消費品零售額按年減少8.6%。

奢侈品引領消費復甦 必需品恢復較慢

引領消費復甦的，主要是奢侈品、汽車和電子產品方面的支出，增速快過食品、衣著和其他必需品，日常必需品和服務的消費復甦得較為緩慢。據波士頓諮詢集團的一份報告，中國的奢侈品支出今年將成長20%-30%。

研究公司佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）分析師Wei He在最近的報告中稱，由於封鎖期間被迫減少消費，高收入家庭大概有不少積蓄，「現在可能準備大舉消費了」；而低收入家庭的財務正常化之路，會比較漫長。

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京東數字科技首席經濟學家沈建光稱，京東的數據顯示，6月低端城市和低收入人群的消費增長，弱過大城市和高收入人群，一反以往常見趨勢。沈建光表示，這很可能因為大量僱用低收入勞動者的中小型企業，受疫情的影響較大。

螞蟻集團旗下研究機構和西南財經大學聯合發布的季度報告顯示，低收入家庭容易受到疫情的衝擊。多數年收入低於10萬元人民幣的家庭報告稱，其財富在第一、第二季減少。年收入30萬以上家庭表示收入穩定增加。

谷消費還需提高居民收入

有河南新鄉自僱裝修工，稍早因封城而四個月無法工作，其靠存款過活，試著只買必需品。即使已經復工，仍難以找到業務，因許多人寧可保留現金，推遲翻修。

內地十一國慶、中秋8日假期將至，市場將關注假期消費情況，預計會反映消費者在旅遊等非必需品方面的消費意願和能力，有否增強。

分析認為，消費主要受居民收入、銀行利率和消費傾向的影響，建議可以減息來刺激消費，並想辦法提高居民，尤其是中低收入群體的收入。

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責任編輯：林佩怡

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