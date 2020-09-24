  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內循環】中國低收入家庭「手緊」不願多花錢 促消費仍需發力

經濟脈搏 17:35 2020/09/24

分享：

中國經濟正從新冠肺炎疫情中恢復，消費數據反彈，奢侈品消費強勁，表現好過必需品。分析指出，消費復甦不平衡的主要原因，是低收入家庭格外謹慎，寧願緊握現金也不願多花錢。

如果消費持續疲弱，或令減少依賴海外市場、轉向內循環為主經濟模式，面臨更複雜局面。

奢侈品消費引領中國零售復甦，但低收入家庭花錢仍謹慎。

外電報道，中國工廠反彈的速度相對較快，但消費者信心僅緩步回升。今年8月，社會消費品零售總額增速年內首次由負轉正，按年增長0.5%。但1-8月消費品零售額按年減少8.6%。

奢侈品引領消費復甦 必需品恢復較慢

引領消費復甦的，主要是奢侈品、汽車和電子產品方面的支出，增速快過食品、衣著和其他必需品，日常必需品和服務的消費復甦得較為緩慢。據波士頓諮詢集團的一份報告，中國的奢侈品支出今年將成長20%-30%。

研究公司佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）分析師Wei He在最近的報告中稱，由於封鎖期間被迫減少消費，高收入家庭大概有不少積蓄，「現在可能準備大舉消費了」；而低收入家庭的財務正常化之路，會比較漫長。

【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議  內地貧富差距怎解決

中國褐皮書：中國僅沿海經濟強勁反彈 內陸衰退

京東數字科技首席經濟學家沈建光稱，京東的數據顯示，6月低端城市和低收入人群的消費增長，弱過大城市和高收入人群，一反以往常見趨勢。沈建光表示，這很可能因為大量僱用低收入勞動者的中小型企業，受疫情的影響較大。

螞蟻集團旗下研究機構和西南財經大學聯合發布的季度報告顯示，低收入家庭容易受到疫情的衝擊。多數年收入低於10萬元人民幣的家庭報告稱，其財富在第一、第二季減少。年收入30萬以上家庭表示收入穩定增加。

谷消費還需提高居民收入

有河南新鄉自僱裝修工，稍早因封城而四個月無法工作，其靠存款過活，試著只買必需品。即使已經復工，仍難以找到業務，因許多人寧可保留現金，推遲翻修。

內地十一國慶、中秋8日假期將至，市場將關注假期消費情況，預計會反映消費者在旅遊等非必需品方面的消費意願和能力，有否增強。

分析認為，消費主要受居民收入、銀行利率和消費傾向的影響，建議可以減息來刺激消費，並想辦法提高居民，尤其是中低收入群體的收入。

【十一黃金周】國慶中秋前夕各地搶貴茅台　消費企穩添訊號

【中國經濟】內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口

【內循環】消費重拾動力 中國經濟復甦信心更足

内地8月消費總額年增0.5%勝預期 今年首現正增長

中國8月工業消費投資超預期回暖 料經濟續穩步復甦

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議 內地貧富差距怎解決
今日
【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議 內地貧富差距怎解決
【十一黃金周】國慶中秋前夕各地搶貴茅台　消費企穩添訊號
2020/09/22
【十一黃金周】國慶中秋前夕各地搶貴茅台　消費企穩添訊號
【中國經濟】內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口
2020/09/21
【中國經濟】內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口
【內循環】消費重拾動力 中國經濟復甦信心更足
2020/09/16
【內循環】消費重拾動力 中國經濟復甦信心更足
中國8月工業消費投資超預期回暖 料經濟續穩步復甦
2020/09/15
中國8月工業消費投資超預期回暖 料經濟續穩步復甦
疫情 經濟 銀行 零售 社會消費品零售總額 人民幣 經濟內循環 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

中美角力持續+國慶前資金觀望 滬指收跌1.7%

下一篇文章

【TikTok】母企在美狀告特朗普政府 尋求推翻TikTok封殺令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【微信禁令】雪佛龍在中國業務廣泛 禁用微信會否阻礙經營？
【微信禁令】雪佛龍在中國業務廣泛 禁用微信會否阻礙經營？
【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機
【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機
【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位
【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位
【芯片產業】台積電最神秘「夜鷹部隊」　助攻芯片技術天下第一
【芯片產業】台積電最神秘「夜鷹部隊」　助攻芯片技術天下第一
【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議 內地貧富差距怎解決
【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議 內地貧富差距怎解決
【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務
【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務