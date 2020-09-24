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【人民幣】中國國債或納WGBI  大家手上人民幣迎升值？

經濟脈搏 17:48 2020/09/24

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【人民幣】中國國債或納WGBI  美媒稱人民幣將為此升值

全球第二大指數公司富時羅素（FTSE Russell）預計於倫敦當地時間24日，公布是否將中國納入其世界國債指數（WGBI），有助於中國致力推動的人民幣國際化，亦可能帶動一波人民幣升值。

在疫情引起的全球經濟停滯狀態下，中國國債將被投資者視為最佳避險管道之一。不過同時，也將鼓勵更多投資流入中國，可能會為人民幣帶來升值壓力。

綜合華爾街日報與路透報道，高盛證券（Goldman Sachs）在最近的一份報告中稱，中國監管機構日前開放投資者自選債券結算周期，無需事先獲得批准或通知監管機構，而這正是富時羅素投資者的關鍵要求之一。

高盛：或升至1美元兌人民幣6.7元

高盛全球外、利率和新興市場策略聯席主管潘德爾（Zach Pandl）表示，短期來看，中國國債若納入WGBI，將鼓勵更多投資流入中國，可能會給人民幣帶來升值壓力。高盛預計，到今年年底，人民幣兌美元將進一步走強，升至1美元兌人民幣6.7元。

中長期來看，中國國債納入富時羅素指數是中國推進人民幣國際化的一環。瑞穗銀行分析表示，這將提高中國政府債券市場的外資比例，促進中國境內債券市場的開放和人民幣國際化。

【數字人民幣】人行主管媒體：中國法定數字貨幣具備落地條件

【中國經濟】人行馬駿：基本面支撐人民幣升值 但美元未必持續走弱

高盛利率策略分析稱，「如果中國被納入WGBI，這代表中國通過了富時羅素嚴格的納入指數標準，特別是在市場准入及可交易性方面。」

中國在去年的WGBI評估中沒能被納入該指數，因投資者對其流動性差、外結算靈活性有限和債券結算週期緊縮存有疑慮。

報道稱，在疫情拖垮全球經濟，而投資人設法於零利率時代尋求避險資產之際，中國國債是收益穩定的好選擇。高盛估計全球有2.5萬億美元的資金追蹤WGBI，中國國債被納入該指數將可能額外吸引約1400億美元資金流入中國債券市場。

中國10年期國債收益率較可比美債高出240個基點，人民幣走強的預期，也代表避險成本較低。

在離岸人民幣齊升穿6.76 管濤：資本流入帶來人幣升值壓力

人民幣短期走強有支持  後續還看美國總統大選

責任編輯：鄧國強

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