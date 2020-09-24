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澳洲研究稱新疆有逾380個疑似拘留設施 仍在擴建 北京回應

國情動向 20:14 2020/09/24

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澳洲一個智庫最新研究指出，中國在新疆設立超過380個疑似拘留設施，並持續加建新設施。

在北京，外交部發言人汪文斌回應，新疆從來不存在所謂的「拘留營」，批評該智庫炮製各種顛倒黑白的涉華報告，希望各方明辨是非，共同抵制這種荒謬言論。

京：新疆從不存在「拘留營」 

澳洲戰略政策研究所（ASPI）周四表示，利用衛星圖像定位等，發現新疆至少有380個疑似拘留設施，據稱比先前估算多大約四成。

中國否認在新疆設「拘留營」。

而在去年7月至今年7月之間，至少看到61座拘留中心新建和擴建設施，包括今年新建的14座設施，主要是監獄。另外，約70座設施的圍籬或圍牆已經拆除，可見其用途已經變更，或設施已經關閉。

研究弟析380個疑似拘留設施，將戒備水平分為四個層級，第一級保安水平最低，通常是由舊校舍改造，在其內增設圍欄和圍牆，第二級規模較大，但許多這兩級設施的內部圍欄、鐵絲網和外部圍牆已經拆除。

至於第三級，有高牆丶佈滿鐵絲網的圍欄與瞭望塔，為疑似拘留所。第四級則懷疑是監獄，分有牢房區。

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中方曾稱 教培人員全已結業

中方一直否認設有「再教育營」，稱新疆依法設立職業技能教育培訓中心 ，著力消除恐怖主義、宗教極端主義滋生蔓延的土壤和條件，稱有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭。去年底，新疆官員稱教培學員已全部結業。外長王毅上月也重申稱，所有參與教育和培訓的人已經全部畢業，並找到工作，沒有人留在教育培訓中心。

汪文斌表示，澳洲戰略政策研究所長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持，熱衷炮製和炒作各種反華的議題，意識形態色彩非常濃厚，實際上是反華勢力的急先鋒，學術性受到嚴重質疑。又稱該機構所作所為受到廣泛批評，早已成國際社會笑柄。

另外，澳洲戰略政策研究所研究員周安瀾（Alexander Joske）及澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton），據報被中國禁止入境。汪文斌稱，是否允許外籍人士入境，完全是中國主權內的事情，反對打著學術幌子蓄意抹黑攻擊中國的行為。又稱當前中澳關係面臨困難，主因是澳方錯誤言行損害互信，促摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國抹黑污衊，多做有利增進兩國相互了解和信任的事情，而不是相反。

美通過涉疆強迫勞動法案　外交部促美停止炒作

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責任編輯：林佩怡

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