【中美角力】國防部新發言人亮相 以「船」喻中美兩軍關係（有片）

新任國防部新聞局副局長、新聞發言人譚克非今日（24日）在國防部例行記者會上亮相。他回應近期美國防長對中國的批評時表示，希望美方正確看待和處理中美兩國兩軍關係，一艘船如果沒有航向，所有的風都將是逆風，希望美方與中方相向而行。

中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏

據國防部官網公布譚克非簡歷，他1975年出生於遼寧。1994年考入解放軍外國語學院，1998年畢業後歷任助理翻譯、秘書、法制員、副庭長等職。2019年12月任國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人。大校軍銜。他還曾就讀於北京大學法學院，獲法律碩士學位。

在回應美國防長埃斯珀(Mark Esper)近期多次在公開場合批評中國時，譚克非說，對於美方的不實指責和無端臆測，中方表示堅決反對。

他表示，《聯合國憲章》明確規定以維持國際和平及安全、發展國際友好關係、增強普遍和平、促成國際合作為宗旨，強調各會員國應當堅持主權平等原則，堅持以和平方法解決其國際爭端，不得使用威脅或者武力手段侵害他國領土完整、政治獨立。聯合國各會員國均享有憲章規定的權利，同時應當履行憲章規定的義務。

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中國堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，依據國際關係基本準則同世界各國開展交流合作，始終是國際公平正義的倡導者和實踐者。

譚克非強調，中華民族走向偉大復興的歷史腳步是不可阻擋的。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。希望美方正視現實，正確看待和處理中美兩國兩軍關係。中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

他表示，一艘船如果沒有航向，所有的風都將是逆風。希望美方與中方相向而行，加強溝通了解，管控風險分歧，在合作問題上展現善意、言行一致，共同努力推動兩國兩軍關係穩定發展。

此前，埃斯珀曾撰文，大肆批評中國共產黨和解放軍體制。埃斯珀又表示，五角大樓（美國國防部）已經準備好，在所有領域上迎戰中國。

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責任編輯：尹航

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