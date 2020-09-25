【TikTok】美法官要求華府 周五前決定是否推遲TikTok禁令

▲ 美國地區法官要求特朗普政府，須在當地時間周五（25日）下午前，決定是否押後周日（27日）生效的TikTok下架令。

美國地區法官周四（24日）要求特朗普政府，必須在當地時間周五（25日）下午前決定，是否押後周日（27日）生效的TikTok下架令，若不推遲就要提交法律文件，為禁令申辯。

中國短片分享平台抖音海外版TikTok的母企字節跳動，稍早入稟法院，要求發出臨時禁制令，阻止華府的TikTok下架令。

在周四的聽證會後，美國地區法院法官Carl Nichols要求美國政府在周五下午2:30之前作出選擇，決定是否同意推遲禁令最後期限。如果不同意，就要法庭文件為決定辯護，法官將在周日上午舉行聽證會。

美國總統特朗普周四表示，有關TikTok的交易如果達成協議，將提交給他決定是否批准，而安全性是首要考慮因素。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，正嚴格審查沃爾瑪和甲骨文收購TikTok的交易提案，並指尚不清楚中國政府將對交易施加何種影響。

TikTok拆售申許可 京：須不損國安

【TikTok】白宮對TikTok交易嚴重分歧 姆欽圖力挽狂瀾

【TikTok】母企在美狀告特朗普政府 尋求推翻TikTok封殺令

【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解