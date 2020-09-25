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【中美諜影】蓬佩奧：中國駐紐約總領館是間諜中心 中方回應

國情動向 15:22 2020/09/25

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蓬佩奧指控，中國駐紐約總領館是間諜中心。

中美關係持續緊張，美國國務卿蓬佩奧表示，中國駐紐約總領事館是一個主要的間諜中心，並預計可能會有更多外交官和間諜被補。中國駐紐約總領館回應指，美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。

蓬佩奧周三（23日）接受《紐約郵報》訪問時稱，中國外交人員的活動，已超過正常的外交界線，更似是間諜行為。他擔心，有關的行為或延伸到位於紐約的聯合國總部，而特朗普政府正密切注意在美國工作的中國外交人員數目。

他又重申，7月要求關閉中國駐休斯敦總領事館，是因為該使館涉及間諜活動。

本周初，紐約市一名警察被控充當中國政府非法代理人，向中國領事館官員提供關於在美國生活藏人的情報。被問到是否還有類似案件時，蓬佩奧回應絕對有，並指司法部已處理多宗案件，預計會有更多起訴。

中國駐紐約總領館回應指，一貫遵守國際法和中美雙邊相關協議，始終致力於促進中美各界相互了解和各領域友好合作，根本不存在所謂間諜活動。

中國駐紐約總領館指，2019年，領區十州對華貨物貿易額占美對華貨物貿易總額約15%，各類中國留學人員總數接近15萬人，僅到訪紐約市的中國遊客人數就超過110萬人次。新冠肺炎疫情暴發後，中國各界和領區人民互施援手，續寫民間友好佳話。美方以不實指控故意歪曲中國駐紐約總領館同領區各界正常交往，顯然站不住腳，也不得人心。

紐約警察被捕 遭控充當中國政府非法代理人

蓬佩奧促政界警惕中國外交官 防範間諜活動

港產CIA雙面諜被拍到點收38萬竊密費　說想祖國成功

美媒：美擬大削中國駐美外交官數目「防範間諜」

蓬佩奧：休斯頓中國領館是「間諜巢穴」（有片）

責任編輯：林佩怡

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