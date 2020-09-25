▲ 【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估

中美地緣政治角力白熱化，兩岸局勢緊張陡然升級。環球時報周五（25日）刊登上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立文章稱，在國家統一戰爭中，大陸中國不排除開第一槍的可能。而美媒援引美國國防部官員稱，中國即使沒有勝算仍可能對台動武。

沈丁立在文章表示，長期以來，中國大陸一直有「不開第一槍」的說法。但他認為，在維護中國核心國家利益這個前提下，不開第一槍應是有條件的。

美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次

【台海局勢】胡錫進：若美國在台部署軍隊 勢必打響戰爭

根據中國大陸2011年發表的《中國的和平發展》白皮書，中方核心利益包括︰國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定，以及經濟社會可持續發展的基本保障等六項。

中國大陸六大核心利益 台灣問題列其中

沈丁立一一列舉中國大陸六大核心國家核心利益面臨何種威脅時，應該開出第一槍。

他首先質疑，當外國軍機在中國的領空實施軍事偵察行動，不斷侵犯中國大陸主權時，還有必要堅持不開第一槍以確保外軍機組人員的生命安全嗎？

其次，當中國的核武器面臨敵國非核武器的精準攻擊時，還有必要堅持不首先使用核武器嗎？

【美次卿訪台】解放軍19架軍機今早再現身台海 台防空導彈追蹤監控

【台海局勢】美國務次卿訪台之際 解放軍今起在台海附近實戰化演練

第三，「滿洲國」時，中國東北軍堅持不開第一槍從而眼看國土淪喪，今日之中國能容忍重蹈國恥嗎？沈丁立稱，中國應對任何外國侵略軍堅決地開出第一槍。

第四，沈丁立說，中國大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一。面對「台獨」勢力日益猖獗，在來自外部的干擾因素日益明顯的當下，以非和平方式實現統一的可能也必然日益增大。

他指出，非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭。在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能。

台否認美軍使用機場 環球時報：如屬實將打台海戰

環時：解放軍可一擊癱瘓台灣機場 甚至毋須過台海中線

第五項，當面臨來自內外的敵對力量對中國大陸發動旨在顛覆現有制度並引起社會嚴重動盪的挑戰面前，中國的憲法並未排除開第一槍的選擇，對外對內都是如此。

第六項，沈丁立表示，正常的國際經貿、糧食和能源的國際合作等，都是中國經濟社會可持續發展的基本保障。「如果有人故意不想讓中國人過好日子，那將有嚴重後果」。

沈丁立強調，「不開第一槍」並非絕對的，而且要避免落入教條主義。他建議中國大陸應改為對外表述︰中國將就不開第一槍做最大程度的克制，但不保證不開第一槍。這樣才最具道德性和守法性。

五角大樓官員：中國即使沒勝算仍可能對台動武

與此同時，針對台海局勢，美國國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）接受美方智庫訪問時，回應中國大陸是否已準備好攻台。

【台海局勢】央視：武統台灣一旦觸發 「首戰即終戰」

【中美角力】美軍艦首通過台海中線以西！解放軍全程監視

施燦德說，對中方來說，它不一定是關於解放軍會不會，或能不能採取任何脅逼行動的問題。「在這個問題上，中國軍方人員曾多次當着我們的面告訴我們：『要明白，我們或許會被迫要去捍衛國家利益，以防止國家利益永遠喪失，無論我們實際上是否能夠成功』」。

施燦德評估，「當然會有一些情況，中國人會使用武力，即使他們知道不一定有充分信心可以成功實現所有戰略性政治目標」。

【台海局勢】台灣軍方禁向解放軍戰機開第一槍 違者法辦

【中美角力】解放軍今起渤海軍演 美艦再通過台海

【兩岸角力】解放軍殲-11等夜航台海 台戰機廣播驅離

【國慶閱兵】「殺手鐧」覆蓋美國 央視：東風-41是戰略核力量中流砥柱

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁