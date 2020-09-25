中美安理會交鋒 美再批華瞞疫 中國代表斥美製造夠多麻煩

▲ 中美代表在聯合國安理會上，就新冠肺炎疫情責任問題針鋒相對。

中美在聯合國安理會視像首腦會議上，就新冠肺炎疫情責任問題針鋒相對。中國國務委員兼外長王毅表示，大國要發揮表率作用，以人類前途命運為要，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。

美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft），指控中國隱瞞新冠病毒源頭，令疫情全球大流行。中國常駐聯合國代表張軍反斥美國傳播「政治病毒」，干擾全球抗疫，「夠了，你們（美國）已經給世界製造了夠多的麻煩」。

王毅：大國紅摒棄冷戰思維

王毅周四以習近平主席特別代表身份，在聯合國安理會視像首腦會議致詞。他重申，以聯合國為中心的多邊主義的重要性，並暗指美國等國家，選擇不將新冠疫苗作為公共財提供給全球民眾的做法不當。

他稱，重大風險挑戰沒有邊界，各國前途命運息息相關。在世界面臨重大風險挑戰，大國更要以人類前途命運為要，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，同舟共濟，攜手應對。而維護國際法則秩序，要恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，有約必守、有諾必踐，反對單邊制裁和長臂管轄。

俄羅斯外長拉夫羅夫就指，疫情令國與國之間的分歧加深，不點名批評美國對外尋找代罪羔羊，為自身問題負責。

美代表怒批安理會成員可恥

▲ 左起為中國國務委員兼外長王毅、美國常駐聯合國代表克拉夫特、中國常駐聯合國代表張軍。（資料圖片）

克拉夫特發言時稱，對討論內容感到驚訝及厭惡，表示為安理會感到羞恥，認為成員借機將焦點放在政治恩怨上，而非放在眼前的關鍵問題上。她又引用總統特朗普的言論稱，中國必須為疫情負責，指中國隱瞞病毒來源，令疫情由地方擴大至全球。

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在會議結束前，張軍要求發言。他批評美國傳播「政治病毒」，散佈虛假信息，製造對立和分裂，極大干擾全球抗疫，「夠了，你們（美國）已經給世界製造了夠多的麻煩」。

他稱，中國為全球抗疫作出的重要貢獻舉世公認，而美國應對疫情的失敗完全是自己造成，如果有人負責，應該是美國的一些政客。他促美停止政治操弄，摒棄將病毒標籤化、政治化的作法，把心思和精力放在抗擊國內疫情上，「大國更應該有大的樣子」。

責任編輯：林佩怡

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