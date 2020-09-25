【中美角力】解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面  向美台舉紅牌？（組圖，有片）

中美地緣政治角力白熱化，台海緊張局勢不斷升級之際，解放軍報官方微博24日上載1多鐘影片，稱是東部戰區火箭軍野外演習，其中一個畫面裡，部隊疑似一口氣發射至少10枚東風彈道導彈。此舉，被指警告美國與台灣的意味強烈。

解放軍報在微博刊出報道指，東部戰區火箭軍某導彈旅近日在野外駐訓場，開展實戰化訓練。

解放軍「假如戰爭今天爆發」MV 誓言「守護祖國寸土」（有片，組圖）

解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

影片沒有說明試射導彈型號，但部份應是東風系列；而畫面中可見，實際的訓練場很可能是位於西北的大漠，而不是東部沿海地區。

東部戰區火箭軍似在沙漠演練

內地「紅星新聞」轉載時指，解放軍公布的這段長約1分鐘影片裡，可見多輛載著飛彈的武裝車在一處野外訓練地上聚集，影片字幕上寫著，「數十發東風11A飛彈一同發射，場面十分壯觀」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估

美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次

「紅星新聞」報道的「數十枚東風飛彈連環射」有渲染之嫌。由於其中一個鏡頭可看到疑似至少10枚導彈同時發射，因此內地主流媒體多說「十彈齊發」。

東部戰區官方微博本月14日也公布多張飛彈在夜間發射照片，並發文稱「在指揮員的指揮下，官兵快速展開精准操作，數枚飛彈對預定目標發起了多輪火力打擊」，但文中避談試射地點，對於試射的飛彈型號也不提。

多款東風導彈登場 有玄機？

海外媒體分析指，根據解放軍所發布的照片來看，此次試射的飛彈為東風-11（DF-11）短程彈道飛彈。該分析還稱，東風-11飛彈射程為300公里，載彈量800公斤，因彈頭部有一對機動小翼，具有末端機動能力，不但可提高打擊精度，還能規避美國「愛國者」（PAC）防空飛彈攔截。

分析特別指，一般認為，兩岸若有一戰，東風-11在內的多種型號飛彈將會在首輪火力打擊中使用。報導還強調此次東部戰區的飛彈試射，「被認為是圍繞台海局勢所進行」，劍指美國與台灣的意味不言可喻。

台北清晨驚現戰機 網民呼「打過來了？」真相是這樣的

美軍曝太平洋試射導彈影片 中美地緣角力升級（組圖，有片）

【中美角力】美海軍前副部長：11月3日是大陸攻台最好時機

【美次卿訪台】解放軍台海附近實戰演練 胡錫進：就是攻台預演

路透：美國擬對台軍售7種武器 包括水雷、巡航導彈、無人機（更新版）

台否認美軍使用機場 環球時報：如屬實將打台海戰

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁