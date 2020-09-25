【中國經濟】抗美圍堵擴大開放 一文看懂京皖浙自貿區各自分工

面對美國在科技、外交等方面的圍堵，中央不斷強調要擴大對外開放，決定設立新一批自貿試驗區。新設的北京、湖南、安徽三個自貿區以及浙江自貿區擴展區域昨日正式揭牌成立，官媒央視指出，京皖浙三地各有特點，其中，北京自貿試驗區聚焦數字經濟，浙江自貿試驗區將建設國際航運樞紐，促進「一帶一路」開放合作。

北京自貿區側重數字經濟

北京自由貿易試驗區面積為119.68平方公里，涵蓋科技創新片區、國際商務服務片區、高端產業片區3個片區，將打造服務業擴大開放先行區、數字經濟試驗區，著力構建京津冀協同發展的高水平對外開放平台。

北京自貿試驗區在7大方面提出了110余項開放創新政策措施，數字經濟先行先試改革將成為北京自貿試驗區的一大亮點。北京市商務局局長閆立剛稱，一些在北京自貿試驗區內實施成熟的服務業擴大開放政策將優先在全市範圍內復制推廣，助力打造國家服務業擴大開放綜合示範區。

全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理事長劉世錦此前曾指出，服務業是中國下一步開放的重點，包括數字技術的發展等領域。

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安徽自貿區側重營商環境和監管體制

新成立的安徽自貿試驗區總面積119.86平方公里，涵蓋合肥、蕪湖、蚌埠三個片區。

安徽自貿試驗區將聚焦三個片區的各自特色和重點產業，優化營商環境、推進政府監管體制改革、創新政務服務方式，加大科研技術服務以及電信、教育等領域對外開放力度，探索形成片區聯動、協同高效、競相發展的新模式。

此外，安徽自貿區還將開展跨境電商零售進口試點，支持建設首次進口藥品口岸和生物制品口岸，讓群眾獲得更多便利。

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浙江自貿區建設國際航運樞紐

除了新設的北京、湖南、安徽三個自貿區外，浙江自由貿易試驗區擴展區域——寧波片區、杭州片區、金義片區昨日正式揭牌。首批入駐的10家企業接受授牌。浙江自貿試驗區擴展區域正式啟動運作。

根據方案，浙江自貿試驗區將在原有的舟山陸域和相關海洋錨地的基礎上，新增擴展區域實施範圍119.5平方公里，其中，寧波片區建設鏈接內外、多式聯運、輻射力強、成鏈集群的國際航運樞紐。杭州片區建設數字經濟高質量發展示範區。金義片區建設國際小商品自由貿易中心、數字貿易創新中心、內陸國際物流樞紐港、制造創新示範地和「一帶一路」開放合作重要平台。

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責任編輯：尹航

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