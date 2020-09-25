【新冠疫情】青島2名裝卸工人無症狀感染 冷鏈樣本51份檢出陽性

▲ 內地相隔1個多月，再現本地無症狀感染，青島港兩名裝卸工人感染新冠病毒。

內地相隔1個多月，再出現新冠病毒感染個案。山東青島新增兩名新冠肺炎無症狀感染者，均為青島港裝卸工人，曾裝卸進口的冷凍海鮮。據青島最新通報，涉及冷鏈產品和環境樣本1440份，其中51份樣本檢出陽性。

據國家衛健委通報，昨日內地新增8宗確診病例，均為境外輸入，是連續40天無新增本地確診病例。不過，青島新增兩名無症狀感染者，以8月20日以來再有無症狀感染。

新增的兩名無症狀感染者，是青島港大港公司裝卸工人，是「應檢盡檢」定期檢測的人員。兩人於9月8日例行核酸檢測結果呈陰性，後來同於9月19日夜班，裝卸來自境外進口的冷凍海鮮，9月24日核酸檢測陽性。

接觸者檢測均為陰性

當地已排查147名密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者228人，全部集中隔離觀察，核酸檢測結果均為陰性；一般接觸者及社區排查人群4341人，核酸檢測亦全部為陰性。

外界關注該兩名裝卸工人，是否受進口冷凍海鮮感染。該批進口産品尚未進入市場，已被全部封存，共採集送檢涉及冷鏈産品和環境樣本1440份，共檢出陽性樣本51份。

內地不時在進口冷凍產品包裝，檢測出新冠病毒。而此前北京、大連疫情，專家稱都與海產品加工或銷售有關。

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責任編輯：林佩怡

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