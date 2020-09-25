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【中美角力】蓬佩奧下周訪梵蒂岡 中梵協議續簽受關注

國情動向 13:57 2020/09/25

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中國與梵蒂岡預計將續簽主教任命臨時協議。美國國務卿蓬佩奧下周將出訪梵蒂岡，並發表捍衛宗教自由演說。

蓬佩奧早前發表文章和帖文，批評中國繼續迫害天主教徒，並稱如果梵蒂岡續簽協議，「將危及自身的道德權威」。

美國國務院宣布，蓬佩奧本月27日至10月2日，將出訪希臘、意大利、梵蒂岡及克羅地亞等歐洲4國。在梵蒂岡期間，蓬佩奧將出席「教廷論壇會」，並以如何透過外交推動、捍衛宗教自由為主題發表演說。此外，蓬佩奧將與教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）會晤。

蓬佩奧早前在Twitter發布帖文，指梵蒂岡兩年前與中共達成協議，希望以此讓中國的天主教徒受益，但迫害信徒的行徑變本加厲，如果梵蒂岡延長這項協議，恐將危及自身的道德權威。

他更早亦在美國宗教雜誌《第一要務》（First Things）發表文章，稱自從梵蒂岡與北京達成協議以來，中國天主教徒的處境惡化，又批評協議的條款從未公開披露。

傳梵蒂岡已確認續簽協議

中央社引述意大利主教會議旗下報紙「未來報」（Avvenire）稱，教廷高層認為蓬佩奧的論調是明顯「干涉」，是為了美國國內選舉造勢，不會隨之起舞。而帕洛林已確認續簽中梵協議的意願，很難想像蓬佩奧訪問教廷能造成任何影響。另據報，中梵預計下月舉行續簽儀式。

中國外交部發言人汪文斌日前稱，中梵關於主教任命臨時性協議簽署近兩年來，在雙方共同努力下，協議得到了順利實施，中國天主教事業健康發展。雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係進程。

【中美角力】中梵擬延長協議　蓬佩奧稱「恐危及梵蒂岡威信」

中梵主教任命臨時協議將到期 梵蒂岡表明延續協議意願

中國黑客被指入侵梵蒂岡及駐港代辦電腦系統 北京回應

責任編輯：林佩怡

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