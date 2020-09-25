▲ 特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個

中美科技戰白熱化，特朗普政府封殺華為芯片（又稱晶片）供應源的禁令本月15日生效，外界滿以為美國鐵了心企圖令華為「斷芯」之際，美方卻意外開了一扇小門，准許美國AMD與Intel有限度向華為供芯。這透出特朗普「攻芯計」的真正意圖－－非要趕絕華為，而是讓產業鏈洗牌，擴張美國企業可分享到的利益。

美國本月15日生效的禁令下，全球芯片廠商只要使用了美國技術或工具，產品未經美國政府許可不得賣給華為。這幾乎完全切斷華為在商業渠道上，獲得高級芯片的可能性，形同要華為「斷芯」。

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但事態似又不完全向滴水不漏、緊緊封殺華為的方向發展。就在禁令生效僅4天，總部在美國的超微半導體（AMD）副總裁Forrest Norrod在本月19日舉行在德意志銀行技術會議上，暗示已獲得美國許可證，能夠順利向華為出貨。

封殺華為後 卻又讓AMD與Intel供芯

這並不是孤例，英特爾（Intel）21日也證實，同樣獲得許可證，繼續推動與華為合作的華為筆電專案。

AMD與Intel主要都是供應華為筆記本型電腦、與伺服器相關零組件，並非美方打壓華為在5G相關領域的重點，加上全球筆電缺貨，此時封殺兩大CPU廠出貨華為，等於斷了美國廠搶錢的機會。

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因此，美方對此開出一扇小門，讓美企有限度供貨華為，其實也不太意外。更重要是，這一舉動或許看出特朗普近年以芯片為武器，猛攻華為的真實意圖，並不止於遏制中國5G科技，還有其他考量。

套用境外媒體的一些解讀，美國明顯非要對華為趕盡殺絕，而是想產業鏈洗牌，從中國分得更多商機。

美欲以禁令洗牌產業鏈 擴張美企利益

說明點，短時間內要禁封全球其他芯片生產商對華為供貨，騰出空間讓美國芯片商獲得訂單。

長遠是要阻中國製造業在2025或後的一段時間，衝刺半導體本土化。因此便以制裁華為作「入口」，切斷華為海思自主設計、交付代工生產IC的產業鏈，企圖逼中國長期依靠美國芯片。

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不過有了前車之鑑，中國半導體製造廠似乎已開始防患於未然，正積極減少仰賴美國製造設備，長江存儲從五月起逐月調高採用國產半導體設備及耗材比率，並傳出來自國內供應商設備比率要從現行的30％提高到70％，並預期中美衝突將進一步升級，已提前預訂2021年產線擴張的設備。

中芯據報亦爭取年底開始，全國產化自主製造40納米芯片，然後拾級追趕。

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責任編輯：鄧國強

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