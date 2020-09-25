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【恒大債券】從掏糞工人到首富 許家印從商之路不平凡

經濟脈搏 14:15 2020/09/25

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近日網上流傳一份「恆大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，提及集團懇請廣東政府支持重大資產重組，以避免引發系統性風險。隨後，恆大澄清網傳情況是謠言，並已報案。這個風波再將恆大，以及集團主席許家印推上熱門。從幹農活、開拖拉機、挖糞，到房地產大老，許家印的經歷傳奇。

從掏糞工到車間主任 許家印靠知識改變命運

綜合內媒報道，1958年10月，許家印出生在河南周口的農村。在他還不到1歲時，母親因病離世，父親種樹砍樹賣錢，祖母賣酸醋補貼家用，家庭條件稱得上家徒四壁。

1975年，許家印高中畢業後，在農村幹了兩年農活。為了有好差事和村長結交，許家印做起了掏糞工，掏了以後，用桶挑到糞池裡，做肥料。他還做過農村裡的保安，那時叫「大隊治保員」。

1977年中國的高考制度恢復後，許家印考上了武漢鋼鐵學院（今武漢科技大學），選擇了他認為能擺脫農民身份的鋼鐵專業。畢業後被分配到河南省的舞陽鋼鐵公司，一路從協助員做到車間主任。

改革開放時南下 金融危機時搶佔先機

在改革開放的浪潮中，許家印南下深圳，在中達貿易公司工作。「從第一眼我就覺得遇上了好老板，我從他身上學到了很多管理公司的經驗，非常非常感謝他。」若干年後回憶起第一個老板，許家印仍是充滿感激。

1994年，許家印在中達的支持下，於廣州成立鵬達房地産公司，在銀行貸款2,000萬（人民幣，下同）啟動資金，取得當時一個名為珠島花園的地産項目。珠島花園不同廣州其他單位，屬於小戶型單位，但銷售出奇地好，轟動一時。這單生意，為中達賺到超過2億元。但許家印仍是月薪3千元人民幣，他想要自謀生路。

1997年，許家印成立了恆大地產。當時正值亞洲金融危機爆發，廣州的許多房產公司不敢貿然投資開發樓盤。而許家印則籌集巨資，迅速出擊，攻佔市場。

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恆大成立之後的第一個地產項目——金碧花園在這個背景下出世了，以「高標準起步，低價位入市」的營銷策略，迎合了人們在特殊時期裡的消費心理，創造了一天之內便進賬億元的銷售神話。

之後，恆大又連續開發出了金碧花園二至五期，使金碧花園成為「中國著名城鎮化社區50佳」其後，恆大又成功開發金碧華府、金碧禦水山莊、金碧彎等10多個名盤，創下了同期開發的驚人紀錄，創下了中國房地産開發的一大奇跡。

恒大其後快速發展。2017年10月發表的《胡潤中國富豪榜》，許家印以2900億元人民幣的資產成為中國首富，超越阿里巴巴的創辦人馬雲、騰訊的創辦人馬化騰。

在《2020胡潤全球房地產富豪榜》中，許家印蟬聯全球房地產首富，李嘉誠居於第二。在內地「2020新財富500富人榜」上，許家印居於阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰之後，位列第三。

責任編輯：尹航

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