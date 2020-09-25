【中美角力】FBI局長：中國黑客仍瞄準美國新冠疫苗研究

全球新冠病毒疫苗競賽白熱化之際，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）周四（24日）表示，中國黑客繼續瞄準美國新冠疫苗研究，發動網絡攻擊。

▲ FBI局長Christopher Wray表示，中國黑客仍試圖刺探美國新冠疫苗研究。（資料圖片）

他在出席參議院國土安全委員會一場聽證會時稱，看到中國人或者有時是其他人，採取非常具有攻擊性的行動，將美國的新冠病毒有關研究作為目標，不管是疫苗治療還是檢測技術。

他表示，如果有企業或研究機構公布研究成果，幾乎幾天之內就會有針對這些機構的網絡行動，而有關行動「與中國行為者有關聯」。他批評，中國企圖通過竊取他人信息來取得領先優勢，而不是通過自我創新。

中國外交部曾說，中國在新冠肺炎疫苗的自主研發方面，處於世界的領先地位，根本不存在、也不需要靠偷竊來取得領先地位；倒是中方更擔心個別的「竊密成性」的國家，利用黑客來竊取中方的技術。

【中美角力】外交部：中國新冠疫苗研發領先「不需靠偷竊」 促美停止造謠

【中美角力】美控中國駐休斯敦領館涉間諜活動 暗示與新冠疫苗研究有關

中美諜戰內幕曝光 中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密（更新版）

【新冠疫情】疫苗競賽你追我趕 一文看懂中美研發誰更快

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解