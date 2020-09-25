【中美角力】TikTok擬建全球聯盟抵制有害內容 美媒揭背後思量

深處中美科技角力風波的TikTok，日前致函9大社交平台，建議組建全球聯盟以盡早識別和刪除有害內容。美媒引述專家分析，認為TikTok此舉是為奠定全球社交網絡的基礎，以及在賣盤風波外樹立開放透明的良好形象。

TikTok致函9大平台

據美國之音報道，TikTok的臨時負責人帕帕斯(Vanessa Pappas)周一致函9個社交媒體平台的主管，提議就內容限制問題簽署一份諒解備忘錄，鼓勵各平台協同解決暴力血腥內容的問題。9間公司分別是Facebook，Instagram，Google，YouTube，Twitter，Twitch，Snapchat，Pinterest和Reddit。

8月底， 一名男子在Facebook上直播自殺，這段影片在TikTok 、Facebook等社媒平台廣泛傳播了幾個星期。TikTok歐洲政府關係和公共政策主管伯特拉姆(Theo Bertram)本周在英國議會因相關問題受到質詢。

專家認為，基於這樣的壓力，TikTok提出全球聯盟的提議，以維護公司聲譽。

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專家：TikTok先發制人 冀發揮領導作用

報道引述德國馬歇爾基金會保障民主聯盟的新興技術研究員戈爾曼（Lindsay Gorman）認為，TikTok主要的意圖是表現出誠意， 體現他們是開放透明的。

也有專家認為，這個提議與地緣政治相關。

創新未來中心(Center for Innovating the Future)聯合創辦人普拉卡什(Abishur Prakash)認為，TikTok 意識到其商業模式被地緣政治所劫持，被多個國家禁止或審查，是因為 Tiktok 沒有把自己「嵌入」到這些國家中。這迫使它必須改變在美國的運營結構。而通過全球聯盟，TikTok正在嵌入到其他社交媒體公司的運營中。

他說：「字節跳動正試圖為全球社交媒體行業奠定下一個基礎。它希望TikTok發揮新的領導作用。通過控制在線內容的標準和規則，TikTok正在先發制人地處理未來可能非常棘手的問題。」

責任編輯：尹航

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