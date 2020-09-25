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【微信禁令】美國司法部請求法院 允許WeChat下架令

國情動向 16:09 2020/09/25

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美國司法部周五（25日）請求地方法官，允許政府在上訴期間，禁止Apple、Google在美國的應用商店，提供騰訊旗下即時通訊應用程式WeChat（微信）下載。

外電報道，司法部提交文件，請求加州地方法院法官比勒（Laurel Beeler），暫停執行她早前發出的臨時禁制令。

文件稱，行政部門已認為WeChat對美國國家安全和外交政策構成威脅，但比勒的命令允許WeChat繼續不受限制使用，將讓北京能夠監視美國人，並收集和使用美國用戶大量個人和專有信息，以滿足自身利益。

美國商務部原定於上周日（20日）起，禁止在當地下載WeChat，要求Apple及Google將WeChat下架，並禁止美企與WeChat交易。「美國微信用戶聯盟」早前入稟，尋求阻止華府在美國封殺WeChat。比勒之後頒發臨時禁制令，阻華府WeChat禁令，指華府的禁令會侵犯數百萬美國華人的言論自由權利，他們主要依靠WeChat在美國與親戚朋友交流。

【微信禁令】特朗普下禁令後　雪佛龍禁全球僱員用WeChat

【中美科技戰】WeChat禁令被法官叫停 美國商務部將提反對

【微信禁令】美國對WeChat禁令 被法官叫停

【微信禁令】騰訊：WeChat或無法在美獲新用戶 續與華府磋商

責任編輯：林佩怡

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