【新冠肺炎疫苗】中國新冠疫苗貴絕全球？真相不是這樣

新冠肺炎疫苗研製進入衝刺階段，各地疫苗初步定價陸續滲出，BBC中文網比選發現，中國國藥集團疫苗「牌面上」最高，已公布的單劑為300元人民幣（345港元），相較之下，歐美研發疫苗最低的成本價僅需4美元（31港元）。

但要注意是，西方疫苗初步價格低廉，原因是政府給予藥廠巨額資助、降低了開發成本，因此與傳聞中的中國疫苗初步價格，實在沒有可比性。同時，中國官方或補貼民眾打針、加上監管部門會干預定價，官員直言中國疫苗最終價格肯定比報道所述的低，民眾不會打不起疫苗。

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內媒此前報道，中國已有2款滅活疫苗正在申請藥物監管部門的有條件批准，一旦獲得批准，疫苗最高定價將達單針300元人民幣（345港元），但由於目前這兩款滅活疫苗都須接種2針，因此共需花費600元人民幣（691港元）。

內地媒體：中國其中一款疫苗 345港元一針

然而關於疫苗的價格，中國國藥集團中國生物技術股份有限公司副總裁楊匯川日前接受內媒中心經緯客戶端（app）專訪時指出，在正式上市前，這個產品還沒有定價，但會充分考慮其可及性、安全性、有效性和民眾的支付能力，來確定價格。

綜合媒體報道，中國目前有3款疫苗正在進行臨床三期實驗。一款由中國軍方與康希諾生物公司研發；另外兩款則是由中國國企國藥集團研發的滅活疫苗，及中國醫學科學院和北京科興中維生物技術公司共同研發的滅活疫苗。

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另外，英國廣播公司（BBC）中文網報道，英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的候選疫苗，初步成本價約為4美元（31港元）；但這是該公司與美國政府的協議價。

報道說明，這款由阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的疫苗，獲美國政府12億美元（93億港元）的前期資金，但研發成功後，需向美國提供3億劑疫苗。

牛津疫苗可能低至31港元一針 因有美國政府補貼

報道也引述美國公司強生（Johnson & Johnson）表示，將以每劑約10美元（77.5港元）的價格出售疫苗。但這個價格也是「政府協議價」，強生公司需提供1億劑疫苗給美國政府。

而與歐美疫苗的初步定價落差，掀起中國網民的熱議。微信公眾號「醫改界」就指出，中國的疫苗定價兩針600元人民幣，但其國內目前仍有數億民眾平均月入僅千元人民幣左右，意味着有幾億人口在接種疫苗時，需花費半個月的收入。

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但要注意是，中外疫苗初初定價其實沒有太大可比性，原因是英國牛津疫苗價格低廉，原因是獲得了美國政府大筆資助，降低了開發成本；而傳聞中的中國疫苗價，則未計及政府有否補貼的因素。

中國如財政補貼民眾打針 中國疫苗價格實際會下降

事實上，BBC報道也表示，對於疫苗接種的費用是否由政府買單，中國官方至今尚未表態。一般相信，中國政府如補貼民眾打針，情況會有不同。

更重要是，內地《財經雜誌》報道，中國新冠疫苗的最終定價並不掌握在疫苗研發公司手中，政府監管部門會介入。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉，日前已明確表態，新冠病毒疫苗屬於公共衛生產品，只能以成本作爲定價依據。疫苗價格不會受常規市場供需關係所左右，最終價格肯定比上述的說法低。

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責任編輯：鄧國強

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