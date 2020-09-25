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新冠疫苗定價多少？ 內地官員這樣說

國情動向 17:46 2020/09/25

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中國新冠病毒疫苗有望年內上市，公眾關注定價問題。據內地官方表示，一定會在大眾可接受的範圍內，提出指導價格。

國務院新聞辦今日舉行吹風會，介绍新冠病毒疫苗工作進展。科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委醫藥衛生科技發展中心主任鄭忠偉表示，將全力以赴，爭分奪秒，推動我國新冠病毒疫苗盡快上市，並將按照高風險人群、高危人群、普通人群這3類人群，分層去滿足接種。

他又提到，新冠病毒疫苗是公共產品，必要滿足其可及性和可擔負性。正式上市後，新冠疫苗將根據技術路線、使用規模等其他因素，調整價格。他強調，無論如何都要實現新冠病毒疫苗可及、可擔負，一定會在大眾可接受的範圍內提出指導價格。

他並表示，按照現在估算，到今年底，預計新冠疫苗年產能達6.1億劑，到明年年產能可以達到10億劑以上。

4疫苗三期臨床試驗 國藥單針價格據報300人仔

據科技部社會發展科技司司長吳遠彬稱，目前中國有11個新冠病毒疫苗進入臨床試驗階段，4個疫苗進入三期臨床試驗，其中3個為滅活疫苗，1個為腺病毒載體疫苗。

早前有報道稱，中國國藥集團的兩款滅活疫苗，正申請藥監部門有條件批准，一旦獲批，最高定價為600元（人民幣，下同）。該兩款滅活疫苗，都需要接種兩針，單針價格為300元。

有網民認為上述價格太貴，但國藥負責人曾稱，在正式上市前產品尚無定價，會充分考慮其可及性、安全性、有效性，以及人們的支付能力來確定價格。

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另外，據鄭忠偉介紹，內地7月開始在自願、知情、同意的前提下開展疫苗緊急使用工作。目前所有人員尚未發生一例嚴重不良反應，也沒有一例感染；未來將在一定範圍內擴大緊急使用。

而科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志稱，還沒有發現新冠疫苗相關的ADE（抗體依賴性增強）現象；而1期和2期臨床試驗的結果數據顯示，基本上都是屬於輕度、可接受的不良反應。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光則表示，中國最早接種疫苗的受試者，血清監測結果顯示抗體仍維持較高水平，這提示了疫苗可能會有比較長期的保護作用。

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責任編輯：林佩怡

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