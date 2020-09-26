【中美角力】新冷戰陰霾下 京拓「第二軌道」外交

▲ 中國召開全球智庫峰會，希冀以軟外交維護合作共識。

中美博弈進入關鍵時刻，中國一方面做好「脫鉤」最壞準備，另一方面頻繁在多邊會議發聲捍衛全球化。國家主席習近平在聯合國大國與美針鋒相對維護多邊主義後，中國又召開全球智庫峰會，凝聚多國智庫，希冀以軟外交維護合作共識。

由發改委下屬智庫機構中國國際經濟交流中心舉辦的全球智庫峰會昨天在北京召開，日本前首相福田康夫，新加坡榮譽國務資政、前總理吳作棟，澳大利亞前總理陸克文，法國前總理拉法蘭，波蘭前總理格熱戈日•科沃德克，聯合國副秘書長劉振民以視頻會議方式分別致辭。

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事實上，從近日召開的聯合國大會上已可看出，在全球進入大變局時刻，中美兩國已經形成並輸出截然不同的世界觀。美國總統特朗普指控中國需就全球疫情負責，並指摘國際衛生組織（WHO）受中國控制。習近平則呼籲全球「摒棄意識形態爭論，跨越文明衝突陷阱」。兩個大國已在事實上將全球分成兩半，並聯合認同自己世界觀的國家試圖說服對方。

除了在多邊會議場合明確表達主張，北京近期也以各種軟外交方式凝聚合作，如此前在北京召開國際服務貿易交易會，即是以開放姿態向全世界表明立場，以合作消弭分歧。

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今次由國家級智庫機構發起全球智庫峰會，實質上是以知識界或是「政治副線」的力量發出倡議。中宣部部長黃坤明就表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，面對抗疫情、穩經濟、保民生的艱巨任務，各國應攜起手來，堅持多邊主義，共同維護現行國際體系總體穩定，堅持共商共建共享，完善全球治理體系。全球智庫人士以峰會為契機，加強溝通交流，廣泛凝聚共識，為共同抗擊疫情、推動世界經濟復甦貢獻思想和智慧。

中國近年積極推動智庫外交，因其介乎與官方外交和民間外交，被視為是對國家政策具有相當影響力的「第二軌道」外交。特別是隨着特朗普上台後對華政策轉變，中美之間的「第一軌道」外交迴旋空間愈來愈小，至今年7月雙方互相關閉使領館後幾乎中斷，更加凸顯「第二軌道」外交路徑的重要性。

本報駐京記者：潘攀

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