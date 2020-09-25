【中日關係】習近平與菅義偉首次通話 未談及訪日事宜

國家主席習近平今（25日）晚同日本首相菅義偉通電話。兩國領導人同意在雙邊和國際問題上緊密合作，但未談習近平對日進行國事訪問計劃。

這是菅義偉就任後首度與外國領導人通電話，也是繼前首相安倍晉三去年12月訪華後，中日雙方領導人再度進行正式意見交換。日本共同社援引日本政府相關人士稱，此次電話會議由日方提議，中方同意舉行。

據新華社，習近平強調，中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。

習近平指出，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈供應鍊和公平開放的貿易和投資環境，提升合作質量和水平。他強調，中日應積極倡導和踐行多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際秩序和國際體系，在國際多邊機構和區域合作機制下加強溝通、協調、合作，攜手應對各種全球性挑戰。

▲ 國家主席習近平周五（25日）晚同日本首相菅義偉通電話。

菅義偉表示，穩定的日中關係不僅符合兩國人民利益，對世界和平繁榮亦不可或缺。希望同習主席保持緊密溝通，致力於加强两國經貿合作，深化人文交流，推動日中關係邁上新台階。日方願同中方密切溝通，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定，加快推動日中韓自由貿易區談判，共同維護地區產業鏈供應鏈穩定。

但菅義偉在會談後對日本記者透露，他在與習近平會談中並未談及習的國事訪問計劃。

習近平原計劃於今年春天對日本進行國事訪問，但由於新冠疫情和中日釣魚島主權爭議，行程一直未落實。而安倍晉三於8月突然辭職，令習近平的訪日計劃再添變數。

此外，日本政府消息人士透露，菅義偉在會談中，提到香港局勢及釣魚島問題，並且表達關切。

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責任編輯：蒯宇澄