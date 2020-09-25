  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 22:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中日關係】習近平與菅義偉首次通話 未談及訪日事宜

國情動向 22:42 2020/09/25

分享：

國家主席習近平今（25日）晚同日本首相菅義偉通電話。兩國領導人同意在雙邊和國際問題上緊密合作，但未談習近平對日進行國事訪問計劃。

這是菅義偉就任後首度與外國領導人通電話，也是繼前首相安倍晉三去年12月訪華後，中日雙方領導人再度進行正式意見交換。日本共同社援引日本政府相關人士稱，此次電話會議由日方提議，中方同意舉行。

據新華社，習近平強調，中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。

習近平指出，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈供應鍊和公平開放的貿易和投資環境，提升合作質量和水平。他強調，中日應積極倡導和踐行多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際秩序和國際體系，在國際多邊機構和區域合作機制下加強溝通、協調、合作，攜手應對各種全球性挑戰。

國家主席習近平周五（25日）晚同日本首相菅義偉通電話。

菅義偉表示，穩定的日中關係不僅符合兩國人民利益，對世界和平繁榮亦不可或缺。希望同習主席保持緊密溝通，致力於加强两國經貿合作，深化人文交流，推動日中關係邁上新台階。日方願同中方密切溝通，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定，加快推動日中韓自由貿易區談判，共同維護地區產業鏈供應鏈穩定。

但菅義偉在會談後對日本記者透露，他在與習近平會談中並未談及習的國事訪問計劃。

習近平原計劃於今年春天對日本進行國事訪問，但由於新冠疫情和中日釣魚島主權爭議，行程一直未落實。而安倍晉三於8月突然辭職，令習近平的訪日計劃再添變數。

此外，日本政府消息人士透露，菅義偉在會談中，提到香港局勢及釣魚島問題，並且表達關切。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

責任編輯：蒯宇澄

政治 安倍晉三 習近平 菅義偉 中日關係 香港 日本 奧運會

下一篇文章

【中美角力】新冷戰陰霾下 京拓「第二軌道」外交（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
【中美角力】中國研究員涉竊取商業機密案 獲美國撤控
【中美角力】中國研究員涉竊取商業機密案 獲美國撤控
【中美角力】胡春華領銜起草美企黑名單 美媒揭內幕
【中美角力】胡春華領銜起草美企黑名單 美媒揭內幕
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次