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【TikTok】美法官料周日決定 是否允許TikTok下載禁令

國情動向 11:03 2020/09/26

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美國針對TikTok下架令能否生效，料周日揭曉。

美國司法部周五（25日）提交反對書，敦促法官不要批准臨時禁制令，阻止實施TikTok下載禁令，法官預料周日裁決。

美國對TikTok的下架令將於當地時間周日（27日）生效，美國地方法官稍早要求華府，在周五下前決定是否推遲下架令，若不押後，就需要提交法律文件申辯。TikTok母企字節跳動之前入稟法院，要求發出臨時禁制令，阻止華府的行動。

美國司法部周五提交反對書，有關文件屬保密文件。據外電報道，美方強調對於TikTok可以令中國政府獲取美國人個人資料的擔憂。美國律師援引聯邦調查局（FBI）局長評估稱，中國對美國的信息和知識產權構成最大的長期威脅，是該禁令的原因。

美國總統特朗普早前表示，有關TikTok的交易如果達成協議，將提交給他決定是否批准，而安全性是首要考慮因素。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，正嚴格審查沃爾瑪和甲骨文收購TikTok的交易提案。

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責任編輯：林佩怡

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