  • 29°C
香港時間 : 2020926日 (六) 12:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰】約3500美企 控告華府對中國產品加徵關稅

國情動向 11:55 2020/09/26

分享：

中美貿易戰再起波瀾。路透報道，特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford Motor）、Target百貨等約3500美國企業，過去兩周先後入稟控告美國政府，對超過3000億美元的中國產品加徵關稅。

外電報道，約3500間美國企業，控告特朗普政府不當加徵中國貨關稅。

世界貿易組織（WTO）本月中旬裁定，美國在貿易戰中對中國數千億美元商品加徵關稅，不符合世貿規則。之後就傳出美企入稟控告美國特朗普政府，對中國貨加徵關稅是非法。

據路透，過去兩周約3500間美國公司起訴華府，來自各行各業，除了Tesla等車企，還包括連鎖藥房Walgreens、家得寶（Home Depot）、汽車零件製造商德納公司（Dana Corp）、服裝公司Ralph Lauren、聯想（Lenovo）在美國的分公司、Dole包裝食品公司等。

Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償

【WTO裁決】WTO：美國對中國加徵2000億美元關稅違規

有關訴訟在美國國際貿易法院提出，點名美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及美國海關及邊境保衛局，質疑他們非法升級與華貿易戰，向中國產品實施第三輪和第四輪關稅。美國貿易代表辦公室未回應傳媒查詢。

有入稟企業認為，華府無上限的貿易戰，影響數以十億計從中國進口到美國的貨品。

據了解，有關訴訟分為兩部分，分別清單3對2000億美元商品徵收25%關稅，清單4A對1200億美元商品加徵7.5%關稅。其中一項訴訟認為，華府不能牽連與不公平的知識產權政策做法沒有關係的產品。

【WTO】世貿判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解

【WTO裁決】世貿裁美國對華加關稅非法 一文看懂前因後果

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償
2020/09/25
Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償
【WTO裁決】世貿裁美國對華加關稅非法 一文看懂前因後果
2020/09/17
【WTO裁決】世貿裁美國對華加關稅非法 一文看懂前因後果
【WTO】世貿判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解
2020/09/16
【WTO】世貿判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解
【WTO裁決】WTO：美國對中國加徵2000億美元關稅違規
2020/09/16
【WTO裁決】WTO：美國對中國加徵2000億美元關稅違規
政治 中美關係 汽車 貿易戰 知識產權 商品 特朗普 萊特希澤 海關 貿易

下一篇文章

【TikTok】美法官料周日決定 是否允許TikTok下載禁令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次
【中美角力】解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面 向美台舉紅牌？（組圖，有片）
【中美角力】解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面 向美台舉紅牌？（組圖，有片）
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個