【中美貿易戰】約3500美企 控告華府對中國產品加徵關稅

中美貿易戰再起波瀾。路透報道，特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford Motor）、Target百貨等約3500美國企業，過去兩周先後入稟控告美國政府，對超過3000億美元的中國產品加徵關稅。

▲ 外電報道，約3500間美國企業，控告特朗普政府不當加徵中國貨關稅。

世界貿易組織（WTO）本月中旬裁定，美國在貿易戰中對中國數千億美元商品加徵關稅，不符合世貿規則。之後就傳出美企入稟控告美國特朗普政府，對中國貨加徵關稅是非法。

據路透，過去兩周約3500間美國公司起訴華府，來自各行各業，除了Tesla等車企，還包括連鎖藥房Walgreens、家得寶（Home Depot）、汽車零件製造商德納公司（Dana Corp）、服裝公司Ralph Lauren、聯想（Lenovo）在美國的分公司、Dole包裝食品公司等。

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有關訴訟在美國國際貿易法院提出，點名美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及美國海關及邊境保衛局，質疑他們非法升級與華貿易戰，向中國產品實施第三輪和第四輪關稅。美國貿易代表辦公室未回應傳媒查詢。

有入稟企業認為，華府無上限的貿易戰，影響數以十億計從中國進口到美國的貨品。

據了解，有關訴訟分為兩部分，分別清單3對2000億美元商品徵收25%關稅，清單4A對1200億美元商品加徵7.5%關稅。其中一項訴訟認為，華府不能牽連與不公平的知識產權政策做法沒有關係的產品。

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責任編輯：林佩怡

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