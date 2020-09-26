  • 29°C
香港時間 : 2020926日 (六) 14:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英官員批評港區國安法 中方斥英：有何資格當人權教師爺？

國情動向 12:56 2020/09/26

分享：

在周五（25日）舉行聯合國人權理事會會議上，西方國家關注香港、新疆局勢，英國官員批評《港區國安法》顯是為了消除異議，呼籲中方履行《中英聯合聲明》的承諾，保障港人權利自由。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印批評，英方散佈虛假信息，又指近年英國種族歧視上升，「這樣一個踐踏人權的國家，有什麼資格和臉面充當『人權教師爺』？」促英國停止插手香港事務，停止干涉別國內政。

英促中方保障港人權利 尊重司法獨立

英方關注《港區國安法》及新權人權情況。圖為Tariq Ahmad。（資料圖片）

英國主管人權和聯合國事務的官員艾哈邁德（Tariq Ahmad），在聯合國人權理事會上稱，北京在香港實施《港區國安法》，違反《中英聯合聲明》，侵犯香港的高度自治，直接威脅港人權利和自由。而《港區國安法》允許某些案件在中國內地訴訟，但中國的司法獨立及法律程序是否正當令人憂慮。他並關注中國在新疆侵犯人權。

劉曉明稱中英關係處於十字路口 籲尊重主權互不干涉內政

華春瑩稱港區國安法根本不是人權問題 「有人掏空心思破壞中英關係」

他呼籲中方履行《中英聯合聲明》的承諾，保障港人權利及自由，尊重香港司法獨立；又促中方允許自由進入新疆，並釋放所有被任意拘留的人。

中方：反對英國無端指責 散佈假信息

中方發言人劉玉印批評，英國官員就涉香港、新疆問題無端指責中方，濫用人權理事會平台散佈虛假信息，歪曲歷史，充分暴露英方在涉華問題上的傲慢、偏見和無知，中方對此感到遺憾，並堅決反對。

他表示，涉香港、新疆問題不是人權問題，實質是中國維護國家主權、安全和統一，堅持依法治國，確保人民安居樂業。他指，《港區國安法》出台後，一些外部勢力暴跳如雷，極力攻擊抹黑中國，是因為他們不能像以前那樣肆無忌憚利用香港危害中國，反映制定《港區國安法》是正確的。

胡錫進批劍橋對林鄭落井下石：劍橋如英國 輝煌已過去

中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個

中國白皮書稱新疆充分尊重勞動者就業意願 反駁「強迫勞動」

他又指出，香港已經回歸祖國23年，早已不是英國的殖民地，《中英聯合聲明》中規定的與英方有關的權利和義務都已履行完畢。英國對香港無主權、無治權、無「監督權」，促英方不要自作多情，儘早從殖民主義的迷幻世界走出來。

劉玉印又引述聯合國消除種族歧視委員會報告稱，近年英國種族歧視和種族主義犯罪顯著上升，對非洲裔和亞裔群體的系統性歧視愈演愈烈，質疑有什麼資格和臉面充當「人權教師爺」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

華春瑩稱港區國安法根本不是人權問題 「有人掏空心思破壞中英關係」
2020/09/05
華春瑩稱港區國安法根本不是人權問題 「有人掏空心思破壞中英關係」
劉曉明稱中英關係處於十字路口 籲尊重主權互不干涉內政
2020/09/17
劉曉明稱中英關係處於十字路口 籲尊重主權互不干涉內政
【港區國安法】胡錫進批劍橋對林鄭落井下石：劍橋如英國 輝煌已過去
2020/08/17
【港區國安法】胡錫進批劍橋對林鄭落井下石：劍橋如英國 輝煌已過去
中國白皮書稱新疆充分尊重勞動者就業意願 反駁「強迫勞動」
2020/09/17
中國白皮書稱新疆充分尊重勞動者就業意願 反駁「強迫勞動」
政治 歧視 人權 內政 港區國安法 英國 香港 中國 聯合國

上一篇文章

【中美貿易戰】約3500美企 控告華府對中國產品加徵關稅

下一篇文章

【TikTok】美法官料周日決定 是否允許TikTok下載禁令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【中美角力】解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面 向美台舉紅牌？（組圖，有片）
【中美角力】解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面 向美台舉紅牌？（組圖，有片）
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次
美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估