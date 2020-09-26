英官員批評港區國安法 中方斥英：有何資格當人權教師爺？

在周五（25日）舉行聯合國人權理事會會議上，西方國家關注香港、新疆局勢，英國官員批評《港區國安法》顯是為了消除異議，呼籲中方履行《中英聯合聲明》的承諾，保障港人權利自由。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印批評，英方散佈虛假信息，又指近年英國種族歧視上升，「這樣一個踐踏人權的國家，有什麼資格和臉面充當『人權教師爺』？」促英國停止插手香港事務，停止干涉別國內政。

英促中方保障港人權利 尊重司法獨立

▲ 英方關注《港區國安法》及新權人權情況。圖為Tariq Ahmad。（資料圖片）

英國主管人權和聯合國事務的官員艾哈邁德（Tariq Ahmad），在聯合國人權理事會上稱，北京在香港實施《港區國安法》，違反《中英聯合聲明》，侵犯香港的高度自治，直接威脅港人權利和自由。而《港區國安法》允許某些案件在中國內地訴訟，但中國的司法獨立及法律程序是否正當令人憂慮。他並關注中國在新疆侵犯人權。

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他呼籲中方履行《中英聯合聲明》的承諾，保障港人權利及自由，尊重香港司法獨立；又促中方允許自由進入新疆，並釋放所有被任意拘留的人。

中方：反對英國無端指責 散佈假信息

中方發言人劉玉印批評，英國官員就涉香港、新疆問題無端指責中方，濫用人權理事會平台散佈虛假信息，歪曲歷史，充分暴露英方在涉華問題上的傲慢、偏見和無知，中方對此感到遺憾，並堅決反對。

他表示，涉香港、新疆問題不是人權問題，實質是中國維護國家主權、安全和統一，堅持依法治國，確保人民安居樂業。他指，《港區國安法》出台後，一些外部勢力暴跳如雷，極力攻擊抹黑中國，是因為他們不能像以前那樣肆無忌憚利用香港危害中國，反映制定《港區國安法》是正確的。

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他又指出，香港已經回歸祖國23年，早已不是英國的殖民地，《中英聯合聲明》中規定的與英方有關的權利和義務都已履行完畢。英國對香港無主權、無治權、無「監督權」，促英方不要自作多情，儘早從殖民主義的迷幻世界走出來。

劉玉印又引述聯合國消除種族歧視委員會報告稱，近年英國種族歧視和種族主義犯罪顯著上升，對非洲裔和亞裔群體的系統性歧視愈演愈烈，質疑有什麼資格和臉面充當「人權教師爺」。

責任編輯：林佩怡

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