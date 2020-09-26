TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」

▲ TikTok交易能否成事仍未明朗。

TikTok交易能否成事仍未明朗，一邊廂正待美方審視，一邊廂需獲中方批准。美國傳媒報道，中國官員正權衡是否批准TikTok與甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）的合作，急於確保中國所有者保持對TikTok全球業務的控制，亦要確保TikTok的源代碼保密，又認為交易仍有談判空間。

中國短片分享平台抖音海外版TikTok的母企字節跳動，日前根據中國的技術進出口管理條例，以及禁止出口限制出口技術目錄，向北京市商務局提交許可申請。中方證實北京市商務局已收到申請，將依法依規處理。

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國商務部官員仔細研究了美國媒體對這筆交易的報道，當中有關誰將最終控制TikTok全球業務的說法，相互矛盾，這讓官員感到不安。他們還擔心有報道稱，協議中的美國各方將被允許審查TikTok的源代碼。

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知情人士透露，中方官員認為，TikTok的交易涉及的範圍，比一間公司的交易要廣泛得多；TikTok的命運涉及中國「核心利益」，比如保護中國開發的知識產權，不落入外國人手中。

事實上，官媒新華社日前強調，交易須保證不損中國國家安全，又批評在相關美企和TikTok達成所謂協議後，「美政客大放厥詞：美國公司必須完全掌握TikTok，否則將拒絕批准協議」，指這種言論正是海盜邏輯的典型表現。

另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，字節跳動的員工因在談判中沒有考慮中國利益，而受到政府官員批評。不過，另一名知情人士說，中方仍認為該交易有談判空間，因為美國總統特朗普同意將禁令推遲到11月總統大選後，表明他不想疏遠使用TikTok的美國年輕選民，而這種擔憂將對中國有利。

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責任編輯：林佩怡

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