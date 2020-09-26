【新冠疫苗】世衛與北京討論參與COVAX 台：不會選大陸疫苗

世界衛生組織（WHO）周五（25日）表示，正與北京就新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）合作展開討論，指中國是重要的新冠疫苗潛在供應方。

世衛又證實，不是世衛成員的台灣，已加入COVAX。台灣的衛生福利部部長陳時中表示，不會選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗。

據陳時中周五稱，台灣9月18日已與COVAX簽約，預計10月初會付訂金，並確定在COVAX平台上不選擇中國大陸製疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則稱，COVAX合作主要分為2種方案，一是承諾採購，由COVAX分配疫苗，另一種則是選擇性採購，台灣是「選擇性採購」方案，在疫苗選擇上有較大主動權。他又表示，這次簽約沒有感到受北京影響。至於是否用台灣的名義和COVAX簽約，他不便透露，但「不會有不該出現的名字出現」。

莊人祥又指，之前已排定疫苗優先接種對象，包括醫務人員、65歲以上長者及50歲以上慢性病患者等，目標是讓全台60%人口、約1358萬人都能接種新冠肺炎疫苗。

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目前已有159個國家/經濟體加入COVAX，但美國、俄羅斯與中國都未加入。世衛高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）周五表示，正與北京商討在機制中可能扮演的角色。

國家衛健委醫藥衛生科技發展中心主任鄭忠偉早前表示，一直支持COVAX，與有關單位就新冠疫苗的研發、生產、分配等問題，進行了非常充分的溝通，將繼續密切溝通和協商，以促進新冠疫苗作為全球公共產品。

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責任編輯：林佩怡

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