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【中美角力】外管局副局長：擴大金融業對外開放 打破封鎖圍堵風險

經濟脈搏 18:18 2020/09/26

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中美角力延燒，金融領域成為戰場之一。中國國家外匯管理局副局長陸磊表示，要擴大金融業對外開放，以更高水平的開放，打破封鎖和圍堵風險，積極融入和擁抱世界金融的體系。

陸磊周六出席全球財富管理論壇上海峰會時，提到世界正經歷百年未有之大變局，疫情令大變局加速的變化，可能將面臨更多逆風逆水的外部環境，必須做好應對一系列新風險挑戰的準備。與此同時，世界經濟低迷，全球產業鏈、供應鏈因非經濟因素而面臨衝擊，逆全球化趨勢下，新興市場實體經濟和金融市場波動或加劇，對風險管理能力提出更高要求。

對外開放 中國面對3大挑戰

他認為，面對更高水平的對外開放，中國面對三大挑戰。一是市場主體發育程度不夠成熟，現有市場主體的創新、風險管理和海外業務的能力有待提高。二是金融基礎設施建設有待完善，而支付清算系統提高，有利提升主權貨幣國際化進程。第三個挑戰是開放順序和前置條件，有觀點認為，要先實行人民幣匯率的清潔浮動，再推動金融市場開放，即匯率改革優先論。

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針對這些挑戰，陸磊提出4點。第一，要擴大金融業的對外開放，順應市場主體需求，以更高水平開放打破封鎖和圍堵的風險，積極融入和擁抱世界金融的體系。

建設人民幣金融資產為核心資產的國際金融中心

第二是建設以人民幣金融資產為核心資產的國際金融中心，推動離岸和在岸市場規則與國際接軌，促進中國和全球金融市場的互聯互通，培育全球交易市場。

三是要穩步審慎推進利率和匯率市場化改革，完善貨幣調控體系，培育市場基準利率和收益率曲線，逐步形成市場化利率調控體系，增強匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支的自動穩定器作用，用改革疏導貨幣政策傳導。第四是建立與更高水平開放相適應的金融監管體系，完善跨境資金流動的宏觀審慎和微觀合規兩位一體的管理框架，保持微觀政策的跨週期的穩定性、一致性，可預期性。

他強調，開放是一盤棋，必須通盤思考，不可以孤軍獨進，底層的機構能力、制度建設、市場效能是相互關聯的決定性因素。只有通過金融市場開放，制度變革和機構能力提升才可以成為可能。當今人民幣國際化會面臨種種風險，但是推進國際化的進程是歷史必然。

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另外，陸磊透露中國人民銀行及外管局，正深入研究未來五年推動資本項目開放的主要內容和關鍵環節，總體考慮主要包括，推動少數不可兌換項目的開放，提高可兌換項目的便利程度，提高交易環節對外開放程度。為了更好支持實體經濟，拓展投融資渠道，在股權直接投資層面，外管局正在研究修訂QFLP（合格境外有限合夥人）和QDLP（合格境內有限合夥人）規則，大力發展私募股權投資的國際化路徑，逐漸形成全球投資基金發展和管理新模式。

責任編輯：林佩怡

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