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【中芯國際】美國制裁據報已殺到 中芯否認軍方關係

經濟脈搏 14:58 2020/09/27

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中美科技戰升級，傳美國已啟動對中國芯片（又稱晶片）產業巨頭中芯（0981）的限制措施。

中美科技戰升級，傳美國已啟動對中國芯片（又稱晶片）產業巨頭中芯 （0981） 的限制措施。外媒引述美國政府文件顯示，美國已展開制裁中國最大芯片製造商中芯，各公司要供貨給中芯須先獲得許可，這在美國切斷華為芯片供應來源後，無疑將對中國半導體業造成進一步傷害。中芯則發聲明，撇清與中國軍方關係。

中芯國際澄清，公司只為民用及商業客戶生產半導體及提供服務，否認與中國軍方有任何關係，亦不會為軍事用戶製造產品，至今未收到美國政府涉及出口限制的正式通知，目前正與美國商務部繼續交涉。

美企要獲許可 才可向中芯供貨

美國商務部拒絕具體評論報道，只表示工業和安全局正不斷進行監測和評估，任何對美國國家安全和外交政策利益的潛在威脅。

【中芯國際】美制裁中芯恐致美企失400億 協會籲刀下留人

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《華爾街日報》等美國與英國媒體均報道，美國商務部屬下工業和安全局（BIS），已向美國電腦和芯片企業發信，指如向中芯、乃至其多家附屬公司出口，要先就敏感技術提交許可申請。

當中，《華爾街日街》引述知情人士表示，美國擔心中芯是否向中國軍方提供協助，政府借助私人企業「軍民融合」，達到軍事發展目標。

英國媒體則證實，已看到這一指令的信件複本，反映美方已啟動對中芯的制裁行動。

美國在4月修訂出口管制規定，加強限制最終用於軍事用途的產品出口。限制最嚴厲者，可禁止美企向中芯輸出生產材料和設備，實際要視乎商務部向企業發出的許可，例如美國對華為的出口禁制在本月生效，惟有多家半導體生產商已獲准向華為供貨。

美國商務部仍未正式公布措施

媒體早於本月4日，已報道美國政府正討論將中芯列入商務部實體名單，一度令中芯股價波動。

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但值得注意是，截至昨天晚上，美國商務部網頁尚未公布將中芯列入實體名單。

外媒分析指，中芯國際為美國芯片製造商高通（Qualcomm）其中一家代工廠，這些制裁也將影響高通。分析師認為，高通是中芯的第2大客戶。

【中美角力】美國政府擬將中芯國際列入貿易黑名單 中芯澄清與軍方無關

【中芯國際】美倘制裁中芯蝴蝶效應　中美承受3大打擊

責任編輯：鄧國強

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