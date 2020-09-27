  • 28°C
香港時間 : 2020927日 (日) 17:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

TikTok創作者阻禁令失敗 美法官這樣說

經濟脈搏 17:13 2020/09/27

分享：

美國政府要求蘋果（Apple）和Google的App商店，當地27日（周日）起停止提供短影音平台TikTok下載與更新，TikTok的3個內容創作者向法院申請暫緩實施禁令，但遭賓夕凡尼亞州法官駁回。

這些內容創作者主張，「每月會流失數以萬計潛在觀眾和創作者，而完全關閉TikTok的威脅迫近，會放大這個效應」。

TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」

【中美角力】TikTok擬建全球聯盟抵制有害內容 美媒揭背後思量

美國地方法官碧托史東（Wendy Beetlestone）寫道，這項禁令「無疑會造成不便」，但「他們仍得以對數以百萬計現有的追隨者創作、出版和分享內容」。

字節跳動也挑戰禁令  即將開庭

TikTok及其中國母公司字節跳動對商務部這項禁令提出挑戰，目前尚未審理。美國華盛頓地方法官尼柯爾斯（Carl Nichols）明天上午9時30分將就此案展開審理。

【TikTok】美法官要求華府 周五前決定是否推遲TikTok禁令

【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情

字節跳動20日表示，已和甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Walmart）達成初步協議，將成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國與全球大部分業務。

但特朗普隨後稱，如美企不能控股TikTok Global，交易不能接受，令交易前景不樂觀。

【TikTok】甲骨文轉軚附和特朗普：字節跳動絕無股權

【TikTok】「須保證完全安全」 特朗普：若無法挽救TikTok交易就關掉它

【TikTok賣盤】誰是TikTok Global大股東？中美各留下台階

TikTok不排除引入更多投資者 胡錫進：交易仍不公平但避免最壞結果

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

相關文章

【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務
2020/09/24
【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務
【TikTok】母企在美狀告特朗普政府 尋求推翻TikTok封殺令
2020/09/24
【TikTok】母企在美狀告特朗普政府 尋求推翻TikTok封殺令
【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情
2020/09/23
【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情
【TikTok】白宮對TikTok交易嚴重分歧 姆欽圖力挽狂瀾
2020/09/25
【TikTok】白宮對TikTok交易嚴重分歧 姆欽圖力挽狂瀾
【TikTok】美法官要求華府 周五前決定是否推遲TikTok禁令
2020/09/25
【TikTok】美法官要求華府 周五前決定是否推遲TikTok禁令
手機Apps Apps商店 電腦軟件 軟件 創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 經濟 特朗普

上一篇文章

【中芯國際】美啟動制裁中芯是擺烏龍？內媒提兩質疑

下一篇文章

【中芯國際】美國制裁據報已殺到？中芯否認軍方關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】外管局副局長：擴大金融業對外開放 打破封鎖圍堵風險
【中美角力】外管局副局長：擴大金融業對外開放 打破封鎖圍堵風險
【人民幣】中國國債將納WGBI 大家手上人民幣迎升值？
【人民幣】中國國債將納WGBI 大家手上人民幣迎升值？
【恒大債券】從掏糞工人到首富 許家印從商之路不平凡
【恒大債券】從掏糞工人到首富 許家印從商之路不平凡
【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議 內地貧富差距怎解決
【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議 內地貧富差距怎解決
【中芯國際】美國制裁據報已殺到？中芯否認軍方關係
【中芯國際】美國制裁據報已殺到？中芯否認軍方關係
Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償
Tesla控告美國政府對中國關稅非法 大車廠紛索償