TikTok創作者阻禁令失敗 美法官這樣說

美國政府要求蘋果（Apple）和Google的App商店，當地27日（周日）起停止提供短影音平台TikTok下載與更新，TikTok的3個內容創作者向法院申請暫緩實施禁令，但遭賓夕凡尼亞州法官駁回。

這些內容創作者主張，「每月會流失數以萬計潛在觀眾和創作者，而完全關閉TikTok的威脅迫近，會放大這個效應」。

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美國地方法官碧托史東（Wendy Beetlestone）寫道，這項禁令「無疑會造成不便」，但「他們仍得以對數以百萬計現有的追隨者創作、出版和分享內容」。

字節跳動也挑戰禁令 即將開庭

TikTok及其中國母公司字節跳動對商務部這項禁令提出挑戰，目前尚未審理。美國華盛頓地方法官尼柯爾斯（Carl Nichols）明天上午9時30分將就此案展開審理。

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字節跳動20日表示，已和甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Walmart）達成初步協議，將成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國與全球大部分業務。

但特朗普隨後稱，如美企不能控股TikTok Global，交易不能接受，令交易前景不樂觀。

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責任編輯：鄧國強

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