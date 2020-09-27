內地8月工業利潤按年增長19.1% 惟首8月仍未轉正

內地8月規模以上工業企業利潤按年增長19.1% ，增速較7月回落0.5個百分點。而首8個月計，按年仍跌4.4%。統計局指，8月工業企業利潤穩定恢復態勢進一步鞏固，但前8個月的營收和利潤增速未轉正，企業盈利仍面臨壓力。

首8個月工業企業利潤仍跌4.4%

國家統計局公布，內地8月規模以上工業企業實現利潤總額6128.1億元（人民幣，下同），按年年增長19.1%，增速較7月份回落0.5個百分點。

今年首8個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額3.72萬億元，按年跌4.4%，跌幅較首7個月收窄3.7個百分點。營業收入64.2萬億元，按年下跌2.7%。

8月末，規模以上工業企業應收賬款15.97萬億元，按年增長14.5%；產成品存貨4.55萬億元，增長7.9%。

首8月，在41個工業大類行業中，16個行業利潤總額按年增加，25個行業減少。其中計算機、通信和其他電子設備製造業利潤總額按年增長26.1%，專用設備製造業增長22.9%，農副食品加工業增長17.7%，汽車製造業增長1.5%；石油、煤炭及其他燃料加工業則下降84.4%，石油和天然氣開採業下降70.2%，煤炭開採和洗選業下降30%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，隨著國內疫情防控取得重大成果，「六穩」、「六保」任務落實成效日益顯現，企業生產經營狀況好轉，供需循環逐步改善，工業企業利潤穩定增長。

但1至8月份工業企業營業收入和利潤增速尚未轉正，應收賬款增速持續​​上升，同時國內外環境複雜多變，企業盈利持續穩定增長仍面臨一定壓力。統計局指，下階段要進一步挖掘內需潛力，激發市場活力，不斷鞏固擴大經濟恢復成果，促進工業經濟發展質量穩步提升。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

