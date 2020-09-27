▲ 【中芯國際】特朗普「芯戰」美企心顫 制裁中芯有3副作用

中美科技戰白熱化之際，多間外媒聲稱，美國已啟動制裁中芯國際 （0981） ，但官方至今未證實，消息準確性存疑。事實上，中美芯片（又稱晶片）產業關聯度高，美方倘若貿然打擊中國最大芯片企業－－中芯，美國本身亦要承受損失，其中主要體現於3方面。

路透社、華爾街日報等美國與英國媒體，紛紛引述消息，指特朗普政府已啟動制裁中芯措施，美國企業與中芯交易前，必須先得到美國商務部批準。

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但有內地媒體發現，美國官方沒有證實這一說法，且外媒引述「禁令」資料有誤，質疑美國已制裁中芯之說是誤傳。

值得注意是，不少評論都認為，美國制裁中芯恐會傷及美國自身產業界，因此相信美方不會貿易出手。其中，主要體現於以下3方面。

其一：特朗普制裁中芯，等如間接制裁美國芯片商

根據中芯國際年報與市場調查，中芯國際第一客戶是華為、佔營收比約19%，排第二是美國芯片巨頭高通（Qualcomm），營收比重約13%；第三大客戶是博通（Broadcom） ，營收比重最多為7%。

中芯與美國芯片商關聯度高，主因是中芯為美國大公司的重要代工廠。以高通的最新一代5G智能手機電源管理IC為例，年需求量約達150萬片，台積電代工生產90萬片，餘下的60萬片則由中芯代工，佔4成左右。

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因此，美方一旦拉閘限制與中芯交易，高通等美資芯片商部份產品，恐也面臨缺貨、甚至斷貨「缺芯」壓力，對營收帶來直接不利。

其二：全球芯片恐漲價3成，不利電子產品產銷

以上述高通銷售、中芯代工的電源管理IC為例，目前一部4G智能手機需要約1到2顆這類片；到5G時代，一部5G能手機的需求量會增至10顆；其他相機、面板、充電等應用產品，也對這種電源管理IC需求越來越大。

同一道理，作為代工商或生產商的中芯一旦被制裁，全球多種芯片產量會減少，價格恐水漲船高。事實上，有台媒引述產業界人士指，中芯一旦被美國制裁，承接溢訂單的台企，將全面調高代工價格達3成。

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全球芯片價格上升，美國生產消費性電子產品的企業，諸如蘋果等會否面對成本上升、利潤壓縮等問題，實在值得關注。

其三：激起中國鐵了心報復，為美企帶來不明朗經營因素

美國升級對華為的制裁措施後，中方正編制可用作報復制裁美國企業的清單－－不可靠實體清單。華爾街日報日前曝光箇中細節，指副總理胡春華領銜敲定這份清單，思科系統（Cisco Systems）

等部份美企已被鎖定。

但中央對何時擲出這份清單、甚至會否會推出清單，仍在冷靜思考，未有最後統一想法，主因是要防範中美關係滑向更壞境地。

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然而，美方一旦制裁中芯，很可能讓中國決心推出不可靠實體清單，打擊美國科技企業，令美企經營面臨不明朗前景。

更甚者，隨著美國大選逼近，特朗普如在大選升級制裁中國企業，令中方報復、美企權益受損、美國產業受挫，對特朗普是得是失，相信會立竿見影。

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責任編輯：鄧國強

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