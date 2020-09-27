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【華為禁令】特朗普制裁華為誤傷盟友 日今年最強IPO急煞車

經濟脈搏 21:06 2020/09/27

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【華為禁令】特朗普制裁華為誤傷盟友 日今年最強IPO急煞車

日本半導體記憶體企業鎧俠控股（Kioxia Holdings，原東芝記憶體控股）原定10月6日在東京證券交易所上市，但現已決定推遲。日經中文網報道，受特朗普政府升級封殺華為，令產業界面臨不確定性提高，這是導致鎧俠重議上市計劃主因。

日經中文網形容，中美摩擦的影響已開始波及日本企業的融資等經營戰略。

鎧俠是全球第二NAND製造商

鎧俠前身為東芝記憶體控股公司，目前是全球次大NAND快閃芯片（又稱晶片）製造商，僅次於南韓三星電子。

特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個

【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令

多名相關人士透露了鎧俠控股推遲上市的消息。鎧俠控股原本一直在推進9月28日宣佈公募和發行價的準備，如果上市得以實現，預計總市值將超過1.5萬億日元、折合超過1100億港元，成為今年日本最大的首次公開募股（IPO）。

相關人士表示，上市計劃沒有取消，將在年底或明年初重新摸索時機。

鎧俠控股的智能手機記憶卡的營業收入佔整體的約4成。美國商務部對華為的半導體出口限制於15日生效，鎧俠無法取得15日以後對華為的銷售收入。在鎧俠的合併營業收入中，對華為供貨佔數個百分點。

分析師：美制裁華為　日韓台供應商躺槍

由於美國政府的出口管制，半導體行業的不確定性正在加強。關於鎧俠控股的預期發行價，9月17日宣佈將IPO的公募和發行價的區間定為每股2800至3500日元（折合205-257港元），比獲准上市時的預期價格3960日元、折合290港元下降1至3成。

華為東莞基地建築物大火 事故釀3死（組圖，有片）

紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡

此前也有報道指，美國制裁華為，華為固然面對重重挑戰、芯片（又稱晶片）供應恐受障礙，但受累者不止於此。有分析師估計，在台灣、日本與南韓供貨給華為的供應商，也會躺著中槍（意即受到牽累），合計每年價值達264億美元（折合逾2000億港元）的零組件營收將受到衝擊。

【中美芯片戰】英特爾據報獲准供華為 但只限電腦

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責任編輯：鄧國強

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