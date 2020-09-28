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【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局

國情動向 01:29 2020/09/28

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中美科技角力當頭，中芯國際（SMIC） （0981） 會否被美國制裁仍未有官方消息確認。不過，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，「中芯國際最終難躲這一刀」。他又稱，中國要擺脫對美科技被動需要很長時間，中國需在一些關鍵領域走到美國前面，與美形成「確保相互摧毀」格局。

胡：中國要擺脫對美科技被動仍需時

胡錫進周日（27日）在微博上稱，據傳中芯國際也要被美國制裁，「我看中芯國際最終難躲這一刀。」除中芯國際外，還有TikTok、華為以及大疆、海康威視等一批中國高科技企業。

他指，「中國在科技戰中的反制手段是有限的，是不是有點憋屈？這就是一個高速成長大國的代價。」

對於如今的處境，胡錫進認為，首先要看清中國已在博弈中初步穩住了陣腳。中國在貿易戰高峰時的損失有限，如今又控制住疫情，反而美國卻很狼狽。

其次，要認清中國要擺脫對美科技被動需要很長時間。美國牢牢控制著半導體科技的地基，因而佔據了對華科技戰的制高點，可以對全球供應鏈發號施令。中國不僅要補短板，同時還需在一些關鍵領域走到美國的前面去，形成與美國的交叉制約，只有到那時中國才像有了核武器一樣，與美形成「確保相互摧毀」格局。

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還需認清的是，中國需要真正的改革，核心是為社會營造在美國戰略圍堵之下的發展力和創新力，已有的改革顯然不足以確保中國在一些重要領域跑到美國前面去的可能性。

此前，中共總書記習近平表示，中國許多的關鍵核心技術受制於人，部分關鍵原料依賴進口。他提出推動中國科技產業加快發展的6項措施，強調創新，表示要實現更多「從0到1」的突破。

【聯合國峰會】習近平演說全文：任何國家不能主宰他國命運（有片）

【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人  提「六把鑰匙」抗圍堵

責任編輯：尹航

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