曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂

▲ 曲婉婷為母貪污再「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂

以「我的歌聲裡」一曲走紅的歌手曲婉婷，近日再度為母親涉嫌的受賄案「喊冤」，引來許多中國內地網民議論，而中紀委26日也加入這場爭端，發文不點名說「境外不是資產轉移天堂」。

曲婉婷的母親張明傑，原任哈爾濱市發改委副主任、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室主任。2014年9月21日，因涉嫌濫用職權等罪名被檢察院決定刑事拘留，同年9月29日被以涉嫌濫用職權罪被捕，所涉金額約3.5億元人民幣。

張明傑原以涉嫌貪污、收賄、濫用職權3項罪名被起訴，後來檢察院改以涉嫌濫用職權、收賄2項罪名。一審時檢方曾建議死刑，目前該案仍未宣判。

曲母被指貪污金額達3.5億元人民幣

6年來，曲婉婷不斷在社交媒體為母親的案件發言，22日她再度發文表示，「6周年無果，繼續努力，保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」。

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這則發文引起許多網民留言，有網友質疑曲婉婷留學的學費是否為母親貪污所得；有人質疑曲婉婷在母親被捕6年間從未回國探望，是「雲端孝心」。

中紀委26日在官網登出觀察文章「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注，境外不是資產轉移的天堂」。當中意有所指地說，「輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。」

文章稱，現實中一些案例是「配偶子女移居海外，財產轉移到境外，隨時準備『跳船』，這樣的領導幹部與黨和人民離心離德，與共產黨人的初心使命背道而馳，必須受到黨紀國法嚴懲，為其違紀違法行為付出應有代價。」

彭浩翔曾在電影採用曲婉婷作品

現年36歲的曲婉婷，2009年成為加拿大Nettwerk音樂公司首位華人合約歌手，其後因演唱《我的歌聲裏》而一炮成名，目前長居國外。

2012年，香港導演彭浩翔偶然在咖啡廳聽到曲婉婷的歌曲《Drenched》，覺得這首歌詞曲皆佳，於是，電影《春嬌與志明》選用了《Drenched》和《我的歌聲裏》作宣傳曲和配樂；而曲婉婷則為該片創作了兩首歌曲。

天籟女歌手曲婉婷 母涉貪污被捕

責任編輯：鄧國強

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