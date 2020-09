曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂

▲ 曲婉婷為母貪污再「喊冤」 中紀委:境外非資產轉移天堂

以「我的歌聲裡」一曲走紅的歌手曲婉婷,近日再度為母親涉嫌的受賄案「喊冤」,引來許多中國內地網民議論,而中紀委26日也加入這場爭端,發文不點名說「境外不是資產轉移天堂」。

曲婉婷的母親張明傑,原任哈爾濱市發改委副主任、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室主任。2014年9月21日,因涉嫌濫用職權等罪名被檢察院決定刑事拘留,同年9月29日被以涉嫌濫用職權罪被捕,所涉金額約3.5億元人民幣。

張明傑原以涉嫌貪污、收賄、濫用職權3項罪名被起訴,後來檢察院改以涉嫌濫用職權、收賄2項罪名。一審時檢方曾建議死刑,目前該案仍未宣判。

曲母被指貪污金額達3.5億元人民幣

6年來,曲婉婷不斷在社交媒體為母親的案件發言,22日她再度發文表示,「6周年無果,繼續努力,保持一顆相信正義的心,相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」。

這則發文引起許多網民留言,有網友質疑曲婉婷留學的學費是否為母親貪污所得;有人質疑曲婉婷在母親被捕6年間從未回國探望,是「雲端孝心」。

中紀委26日在官網登出觀察文章「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注,境外不是資產轉移的天堂」。當中意有所指地說,「輿論關注此事,正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益,攫取大量不義之財,滿足親屬子女奢靡生活。」

文章稱,現實中一些案例是「配偶子女移居海外,財產轉移到境外,隨時準備『跳船』,這樣的領導幹部與黨和人民離心離德,與共產黨人的初心使命背道而馳,必須受到黨紀國法嚴懲,為其違紀違法行為付出應有代價。」

現年36歲的曲婉婷,2009年成為加拿大Nettwerk音樂公司首位華人合約歌手,其後因演唱《我的歌聲裏》而一炮成名,目前長居國外。

2012年,香港導演彭浩翔偶然在咖啡廳聽到曲婉婷的歌曲《Drenched》,覺得這首歌詞曲皆佳,於是,電影《春嬌與志明》選用了《Drenched》和《我的歌聲裏》作宣傳曲和配樂;而曲婉婷則為該片創作了兩首歌曲。

