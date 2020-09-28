  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 11:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok】美國法官頒令 暫緩TikTok下架令

國情動向 11:01 2020/09/28

分享：

美國法官頒令，暫時阻止特朗普政府對TikTok的下架令生效。

美國華盛頓法官頒令，暫時阻止特朗普政府對TikTok下架令生效。

美國特朗普政府原定當地時間周日（27日）晚上11:59起，禁止蘋果（Apple）及Google的應用商店，提供TikTok下載。TikTok母企字節跳動，早前入稟華盛頓地方法院尋求暫緩禁令。

美國地區法官Carl Nichols在周日上午舉行聽證會後，根據字節跳動的請求發出臨時禁制令，可允許TikTok留在美國市場的應用商店，但目前不會阻止美國商務部在11月12日生效的進一步限制規定。目前，TikTok與甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（WalMart）的交易仍待中美批准。

外媒報道，TikTok周日在法庭上稱，下載禁令將損害其業務，認為這只是懲罰措施，無助實現該禁令所宣稱的目標。美國司法部律師則表示，聯邦政府是為了保護TikTok用戶的個人數據，防止新用戶的更多數據面臨風險。

《華爾街日報》報道，在周日聽證會舉行前，有其他科技公司支持TikTok。代表亞馬遜（Amazon）、Facebook、Google等網絡巨頭的行業組織NetChoice，在一份法庭公告中稱，在美國史上，還沒有過全面禁止一個媒體平台的先例，這直接剝奪美國1/4人口在該平台上獲取資訊的機會。

該組織警告，特朗普政府的禁令或為其他國家政府提供新的理由，來阻止美國科企進入外國市場；又稱美國政府沒有提供中共或軍方在美國獲取TikTok用戶數據的證據，並認為政府可通過其他方式解決擔憂，比如數據安全保障措施。

TikTok創作者阻禁令失敗 美法官這樣說

TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」

【中美角力】TikTok擬建全球聯盟抵制有害內容 美媒揭背後思量

【TikTok】白宮對TikTok交易嚴重分歧 姆欽圖力挽狂瀾

【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

TikTok創作者阻禁令失敗 美法官這樣說
2020/09/27
TikTok創作者阻禁令失敗 美法官這樣說
TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」
今日
TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」
【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情
2020/09/23
【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情
【TikTok】白宮對TikTok交易嚴重分歧 姆欽圖力挽狂瀾
2020/09/25
【TikTok】白宮對TikTok交易嚴重分歧 姆欽圖力挽狂瀾
【中美角力】TikTok擬建全球聯盟抵制有害內容 美媒揭背後思量
2020/09/25
【中美角力】TikTok擬建全球聯盟抵制有害內容 美媒揭背後思量
科技戰 中美關係 特朗普 中華人民共和國商務部 美國 Google Apple 字節跳動 抖音

上一篇文章

中方據報視TikTok命運核心利益 批字節跳動太軟

下一篇文章

【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環
前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環