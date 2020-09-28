【TikTok】美法官頒令暫緩TikTok下架令 美商務部：將捍衛行政令

▲ 美國法官頒令，暫時阻止特朗普政府對TikTok的下架令生效。

美國華盛頓法官頒令，暫時阻止特朗普政府對TikTok下架令生效。TikTok對裁決表示高興，並會繼續與美國政府對話。美國商務部則稱，將遵守裁決，但會採取措施，捍衞行政命令。

美國特朗普政府原定當地時間周日（27日）晚上11:59起，禁止蘋果（Apple）及Google的應用商店，提供TikTok下載。TikTok母企字節跳動，早前入稟華盛頓地方法院尋求暫緩禁令。

美國地區法官Carl Nichols在周日上午舉行聽證會後，根據字節跳動的請求發出臨時禁制令，可允許TikTok留在美國市場的應用商店，但目前不會阻止美國商務部在11月12日生效的進一步限制規定。目前，TikTok與甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（WalMart）的交易仍待中美批准。

外媒報道，TikTok周日在法庭上稱，下載禁令將損害其業務，認為這只是懲罰措施，無助實現該禁令所宣稱的目標。美國司法部律師則表示，聯邦政府是為了保護TikTok用戶的個人數據，防止新用戶的更多數據面臨風險。

《華爾街日報》報道，在周日聽證會舉行前，有其他科技公司支持TikTok。代表亞馬遜（Amazon）、Facebook、Google等網絡巨頭的行業組織NetChoice，在一份法庭公告中稱，在美國史上，還沒有過全面禁止一個媒體平台的先例，這直接剝奪美國1/4人口在該平台上獲取資訊的機會。

該組織警告，特朗普政府的禁令或為其他國家政府提供新的理由，來阻止美國科企進入外國市場；又稱美國政府沒有提供中共或軍方在美國獲取TikTok用戶數據的證據，並認為政府可通過其他方式解決擔憂，比如數據安全保障措施。

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責任編輯：林佩怡

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