▲ 中方據報視TikTok命運核心利益 批字節跳動太軟

中美科技戰TikTok一役有新進展，美國法院下令暫緩執行特朗普對TikTok下架令，而TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪交易能否成事仍是未知之數。美國傳媒披露，中國政府視TikTok命運為核心利益，不容科技落入美國之手。TikTok方面據報更就與談判受到中方官員批評。不過，有指中方認為，交易空間仍然存在。

TikTok與甲骨文、沃爾瑪交易方案細節信息矛盾，雙方就TikTok中國母公司會在新公司持有多少股份問題各說自話。《華爾街日報》引述消息人士報道，中國商務部官員翻查完美國傳媒報道後，亦摸不着頭腦。對於有報道稱美方在交易後可以審查TikTok程式源代碼，中方官員亦感到憂慮。

源代碼是電腦程式的根本，普遍屬於知識產權。據悉，在中方官員眼中，TikTok與美企交易事關不只一家公司的賣買，反而，TikTok命運屬於中國核心利益，這事關保護中國開放知識產權，不讓它落入外國手中。

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TikTok交易方案細節至今仍有諸多不明，除了新公司TikTok Global會「由字節跳動持80%股份」還是「全屬美資」、TikTok演算法和源代碼對美方會有多開放、TikTok Global只管TikTok美國業務還是TikTok全球業務，都有不同版本。中國官媒《環球時報》拿着對中方不利版本，批評交易方案是「不平等條約」，認為中方不可能批准交易。

《華爾街日報》報道又引述一名消息人士稱，中方認為字節跳動與美方談判中，未有顧全國家利益，而對字節跳動員工提出批評。

但亦有消息表示，中方認為交易仍有空間可以達成；美國總統特朗普早前將TikTok美國業務賣盤期限，押後至美國大選之後，中方相信，特朗普並不願意冒犯美國年輕用戶而乾脆封禁TikTok，這可能可以成為中方籌碼。

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責任編輯：連兆鋒