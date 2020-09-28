  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 11:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中方據報視TikTok命運核心利益 批字節跳動太軟

國情動向 11:01 2020/09/28

分享：

中方據報視TikTok命運核心利益 批字節跳動太軟

中美科技戰TikTok一役有新進展，美國法院下令暫緩執行特朗普對TikTok下架令，而TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪交易能否成事仍是未知之數。美國傳媒披露，中國政府視TikTok命運為核心利益，不容科技落入美國之手。TikTok方面據報更就與談判受到中方官員批評。不過，有指中方認為，交易空間仍然存在。

TikTok與甲骨文、沃爾瑪交易方案細節信息矛盾，雙方就TikTok中國母公司會在新公司持有多少股份問題各說自話。《華爾街日報》引述消息人士報道，中國商務部官員翻查完美國傳媒報道後，亦摸不着頭腦。對於有報道稱美方在交易後可以審查TikTok程式源代碼，中方官員亦感到憂慮。

源代碼是電腦程式的根本，普遍屬於知識產權。據悉，在中方官員眼中，TikTok與美企交易事關不只一家公司的賣買，反而，TikTok命運屬於中國核心利益，這事關保護中國開放知識產權，不讓它落入外國手中。

美國法官頒令 暫緩TikTok下架令

TikTok交易方案細節至今仍有諸多不明，除了新公司TikTok Global會「由字節跳動持80%股份」還是「全屬美資」、TikTok演算法和源代碼對美方會有多開放、TikTok Global只管TikTok美國業務還是TikTok全球業務，都有不同版本。中國官媒《環球時報》拿着對中方不利版本，批評交易方案是「不平等條約」，認為中方不可能批准交易。

《華爾街日報》報道又引述一名消息人士稱，中方認為字節跳動與美方談判中，未有顧全國家利益，而對字節跳動員工提出批評。

但亦有消息表示，中方認為交易仍有空間可以達成；美國總統特朗普早前將TikTok美國業務賣盤期限，押後至美國大選之後，中方相信，特朗普並不願意冒犯美國年輕用戶而乾脆封禁TikTok，這可能可以成為中方籌碼。

TikTok擬建全球聯盟抵制有害內容 美媒揭背後思量

白宮對TikTok交易嚴重分歧 姆欽圖力挽狂瀾

【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
今日
【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
【華為禁令】特朗普制裁華為誤傷盟友 日今年最強IPO急煞車
今日
【華為禁令】特朗普制裁華為誤傷盟友 日今年最強IPO急煞車
【中芯國際】特朗普「芯戰」美企心顫 制裁中芯有3副作用
今日
【中芯國際】特朗普「芯戰」美企心顫 制裁中芯有3副作用
【中芯國際】美啟動制裁中芯是擺烏龍？內媒提兩質疑
今日
【中芯國際】美啟動制裁中芯是擺烏龍？內媒提兩質疑
【中芯國際】美國制裁據報已殺到？中芯否認軍方關係
2020/09/27
【中芯國際】美國制裁據報已殺到？中芯否認軍方關係
地緣政治 外交 科技戰 知識產權 抖音 字節跳動 中美關係 中國 美國 中華人民共和國商務部

下一篇文章

【TikTok】美國法官頒令 暫緩TikTok下架令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環
前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環