【美國總統大選辯論直播】看特朗普拜登交鋒 觀察中美關係風向（附直播連結）

美國大選進入衝刺階段，首場總統候選人辯論當地時間周二（29日）晚9時、即香港時間周三(30日）上午9時舉行。除美國本土議題外，外交領域的中美關係，預期會成為共和黨特朗普（Donald Trump）、民主黨拜登（Joe Biden）交戰的重點之一。要整理兩人過去的表述，他們或會在中美關係問題上，圍繞3大項目激辯。

美國的總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）早前公布了6大辯論主題即：

特朗普及拜登的紀錄（The Trump and Biden Records）

最高法院（The Supreme Court）

新冠肺炎疫情大流行（Coronavirus pandemic）

經濟（The Economy）

美國種族及暴力（Race and Violence in our Cities）

選舉完整性（The Integrity of the Election）

當中雖一如預期沒有點名中國，但當中兩人過往紀錄、疫情及經濟等三個項目，其實與中國有不可切割的關係；其中疫情問題上，特朗普歸咎於中國，但拜登一直狠批特朗普抗疫失敗；而經濟上則更牽涉中美是否脫鉤、美國是否優先、美國是否與盟友聯手應對中國等。

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整理外電和與輿論場的解讀，兩人在中美議題的主要分歧如下，這些問題很可能會轉化為激辯的「火花」。

其一：中美經濟應否脫鉤（decouple）？

特朗普一直主張中美經濟產業脫鉤，一方面保障美國安全，二來亦可推動產業鏈回到美國創造就業。他本月初在白宮記者會就再暗示，兩國就算不再開展業務，美國將不會蒙受損失。

他又稱，美國損失了數十億美元，如果不與中國做生意，就不會損失這麼多美元，所以應開始思考脫鉤的問題，將就業崗位從中國轉移回美國。

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相反，拜登（Joe Biden）首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）22日以視訊方式，與美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）進行線上對談時，不贊成與中國完全脫鉤。

布林肯表示，他完全同意中國帶來日益嚴峻挑戰，中國無疑是美國在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰；但他強調，中美關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方。

其二：美國是否優先，尤其在美國與盟友關係上？

特朗普不僅在經濟問題上主張美國優先，在地緣合作上亦然，因此他任來退出了跨太平洋夥伴全面進展協定（Trans-Pacific Partnership，TPP）、與世界衛生組織割席、跟世界貿易組織亦不咬弦。有論者直指，此舉其實反令美國在抗衡中國時，面臨自我孤立。

但拜登則不同，其首席外交顧問布林肯則指，拜登會思考至於如何重拾美國優勢地位；事實上，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內推出向亞洲「再平衡」（rebalancing）政策，反映出美國利益及未來將着重在亞太區域。此政策包含多項部分，包含大幅增強與澳洲、日本及南韓等主要盟國關係。

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布林肯表示，拜登政府未來也會着重這些部份，結合夥伴與盟國力量，為亞太區域帶來改變並將其推往正面方向，應對中國。「由於特朗普領導不力，目前中國戰略地位以任何標準衡量都優於美國」，他說。

其三：在人權問題上是否強硬？

儘管特朗普任內簽行了國會通過的涉新疆、西藏及香港等法案，亦因應這些問題制裁了中國官員，但他始終沒被視為人權問題的堅定支持者。這從他上任初期，一度少談人權問題可反映出來。

而拜登及所屬的民主黨，卻被視為人權問題的「堅定信徒」。拜登在從政生涯中多次訪華，中國國家主席習近平曾稱他為「老朋友」，但拜登競選期間對中國的措辭出現巨大變化，包括了人權問題的表述，他近期更揚言當選後會與達賴喇嘛會面，這是特朗普未有做過的事情。

紐時稱，中方雖已習慣美國總統候選人競選期間的抨擊，然而，北京擔心拜登不只是虛張聲勢，如果他真的當選，可能會在人權問題上比特朗普更有力地針對中國。

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不過，正如一些外媒分析，美國過去數十年來的中美關係思路已改變，特朗普與拜登無論如何在選舉辯論中激戰中美問題，也無論誰當選，新屆美國政府仍會保持對中國的強硬態度。

美國的總統辯論委員會公布，首場總統候選人辯論由民主黨籍的霍士新聞主持人華萊士（Chris Wallace）主持，整場辯論分為6節，每節15分鐘。餘下兩場辯論分別在美東時間10月15日及10月22日的晚上9時至10時30分舉行，副總統彭斯及民主黨副總統候選人賀錦麗則於美東時間10月7日在猶他州辯論。

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責任編輯：鄧國強

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